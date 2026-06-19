Голяма банка излезе с изненадваща прогноза за цената на златото

Американската банка Goldman Sachs понижи прогнозата си за цената на златото в края на годината с 500 долара за унция, след като вече не очаква Управлението за федерален резерв (Фед) на САЩ да започне облекчаване на паричната политика през 2026 г., предаде Блумбърг. Преразгледаната цел от 4900 долара за унция за декември предполага, че златото все пак се очаква да поскъпне през втората половина на годината, макар и по-малко от предишните прогнози.

Краткосрочен риск

"Нашите виждания за цената на златото остават структурно оптимистични, но тактически предпазливи, с краткосрочен риск от спад и средносрочен потенциал за растеж“, посочват анализаторите на банката.

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Goldman Sachs е сред най-влиятелните и оптимистични гласове по отношение на златото през последните години, а коригираната цел е лек дисонанс с това. Сред поредица от положителни прогнози банката в края на 2024 г. посъветва инвеститорите да „купуват злато“, като правилно предвиди голямото поскъпване.

Скъпоценният метал се сблъсква със затруднения през последните месеци, след като войната в Близкия изток първоначално повиши цените на енергията и засили очакванията за по-строга парична политика. Фед запази тази седмица лихвите без промяна, но някои високопоставени лица сигнализираха за нарастваща подкрепа за повишения на лихвите тази година.

В същото време новият президент на Фед Кевин Уорш обеща да възстанови ценовата стабилност. Той беше назначен от президента на САЩ Доналд Тръмп, който го издигна на поста след многократни критики към предишното ръководство за това, че не е намалявало достатъчно лихвите.

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Понижението на прогнозата се дължи на по-слаби очаквания за притока към борсово търгувани фондове, обезпечени със злато, след като икономистите на банката изместиха очакванията за понижение на лихвите в САЩ към юни и декември догодина (вместо декември 2026 и март 2027 г. по-рано).

Освен това опасенията относно независимостта на централната банка може да са ограничени поради „изненадващо ястребовата“ първа среща на Фед под ръководството на Уорш, добавят анализаторите.

Ако Фед започне да повишава лихвите, „търсенето на злато като защита срещу макроикономическа политика може по-трайно да отслабне“, като цената може да падне до 4400 долара до края на годината.

Някои ръководни лица в Goldman Sachs вече са намекнали за такава възможност. Може да се наложи УФР да повиши лихвите още през септември, ако инфлацията остане висока, каза Роб Каплан, заместник-председател на банката и бивш президент на Фед в Далас, в интервю за телевизия "Блумбърг“.

Налице са все пак и фактори в подкрепа на златото, включително покупките от централните банки. Очаква се официалният сектор да купува по 50 тона месечно тази година и по 40 тона месечно догодина.

Златото последно се търгуваше около 4165 долара за унция и е на път към трета поредна седмица на спад. След като достигна рекордна стойност малко под 5600 долара в края на януари, цената отбеляза трети пореден месечен спад през май.