Иван Ангелов: Бюджетът ще бъде внесен до края на юни, няма да има социални съкращения

Бюджетът ще бъде внесен до края на юни, няма да има социални съкращения. Това каза в студиото на "Още от деня" по БНТ заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от "Прогресивна България". Доц. Иван Ангелов отхвърли критиките на опозицията, че мнозинството не е способно на реформи.

По темата за критиките към съдебната реформа Ангелов заяви, че законовите промени вече са в напреднала фаза. Той коментира и темпа на работа по законодателните промени. „Измененията и допълненията в закона за съдебната власт вече минаха през комисия. Предстои да бъдат гласувани на второ четене в зала. Изключително експедитивни вътре. Аз не знам как и кой смята, че вървим тромаво. При положение, че за по-малко от два месеца, откакто се конституира този парламент, ние сме свършили спокойно мога да кажа много повече, отколкото за последните пет години беше свършено от редица управляващи мнозинства и предходни парламенти“, каза той.

Още: Лидерът на ПБ в парламента: "Е, няма как да няма" резки неща в новия бюджет

Ангелов очерта като ключови принципи „ясни правила“ и „почтен избор“ на членовете на ВСС. Той обясни как вижда основата на реформата в съдебната система. „Две неща. Ясни правила и почтен избор на членове на Висшия съдебен съвет, което да доведе до почтен избор на главен прокурор, което пък да доведе след това до проследяване на неговата и контрол, разбира се, върху неговата дейност и всичко това, което той върши“, обясни заместник-председателят на парламента.

По отношение на бюджета той заяви, че документът ще бъде внесен до края на този месец. Той увери, че няма забавяне в бюджетния процес. „Бюджетът очаквам да бъде внесен до края на месец юни“, каза той.

Още: Радев прикри с Украйна, че се мотае с най-важната тема за България: Позиция от лице на ПП

Ангелов увери, че всичко, което е поето като ангажимент към избирателите, ще бъде спазено. Увери, че няма да има рязане на социални плащания. „Няма да има социални рязания, няма да има намаления по отношение на социалните плащания или пенсиите. Това е нещо което ще запазим, ще работим за оптимизация на разходите. Ще има сериозни административни мерки, където е възможно, където вследствие на анализите, които правим, където стане ясно, че е възможно“, обясни той.

Още: Иван Ангелов от "Прогресивна България": Ще се наложи да бъде изтеглен нов дълг

Все още няма яснота за това дали държавните ще плащат сами осигуровките си –водят разговори, като все още не са готови разчетите. Няма окончателно решение и за евентуално облагане на втори и трети имот Ангелов заяви, че няма окончателно решение. „Това също е въпрос, който все още е дискусионен. Все още се обсъжда. Трябва да се види какъв би бил и ефектът и оценката на въздействие на едни подобни мерки“, каза още Ангелов.

Той защити необходимостта от поемане на нов дълг и буфер за икономиката. По думите му е изрично изчислен таванът на дълга и уточни, че това е максимален лимит. „Тоест, ако се наложи, само в краен случай ще бъдат изтеглени тези пари“, обяви Ангелов.

Още: Иван Ангелов: България е предоставила достатъчно военна помощ на Украйна и това трябва да спре

По темата за санкциите срещу Русия той заяви, че България трябва да защитава икономическия си интерес.