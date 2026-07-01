Отново наследени плащания: Донев с подробности за разходите за издръжка

"Разходите за издръжка за 2026 г. нарастват спрямо бюджета за 2025 с 1,34 млрд. евро, от които ръстът в европейските средства е 254, 8 млн. евро, а по национален бюджет ръстът е 779,5 млн. евро", обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев сред като Министерски съвет прие бюджета за 2026 г. и обясни разходите за издръжка, като от думите му стана ясно, че става въпрос за наследени плащания.

Те дойдоха в отговор на критиките на опозицията в лицето на бившия министър на финансите Асен Василев, който критикува във "Фейсбук" правителството относно разходите за издръжка.

"Да правиш "Фейсбук" рубрика перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо", добави още Донев.

Донев подчерта, че сериозен принос за формирането на увеличенията в разходите за издръжка и капиталовите разходи, които вече са похарчени имат приетите през 2026 г. приетите от "Желязков" и "Гюров" решения на Министерски съвет за допълнителни разходи, които са са в общ размер на над 1,1 млрд. евро. ОЩЕ: Да правиш "Фейсбук" рубрика перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо

Вече похарчени

Вицепремиерът обърна внимание, че част от разходите за издръжка по национален бюджет вече са похарчени.

От думите му стана ясно, че сумата от 779, 5 млн. евро по националния бюджет покрива 142,2 млн. за извънредните парламентарните и предстоящите президентски избори.

"48,5 млн. евро за домакинството на страната ни на колоездачната обиколка "Джиро Италия", 20 млн. евро за предстоящото домакинство на Евровизия", добави още

Наследени задължения

Вицепремиерът отчете и неразплатени разходи за текущ ремонт и поддъркжа по бюджет ан Министерство на регионалното развитие в размер на 139 млн. и 500 хил. евро. Този ръст покрива част от разходите, породени от сключени извънсъдебни споразумения от 2024 и 2025 за прекратяване на дела, свързани със забавени плащания по договори след 2021, в това число лихви и съдебни разноски до сключване на съдебните споразумения, които за 2026 възлизат на около 160 млн. евро.

Донев изброи още увеличение на разходите по бюджетите на общините, които са реализирали за техни собствени приходи в размер на 96,9 млн. евро.

2,5 млн. евро са парите насочени към общините за компенсиране на превозвачите, които предоставят услугата "Училищен транспорт" за деца и ученици заради повишените цени на горивата.

8,1 млн. евро са за компенсации на родители за неприети деца в детските градини и ясли, 30 млн. евро за празничната добавка на пенсионерите за Коледа.

Има и средства, предвидени за увеличение на разходите за отбрана - 80,9 млн. евро в изпълнение на изискванията на НАТО.

170 млн. евро са за подпомагане на земеделските производители заради повишените цени на горивата, 55 млн. евро за помощ de minimis за транспортния сектор във връзка с увеличената цена на тол таксата от въвеждането на директивата за вредните емисии.

"Предходните две правителства не са предприели действия за увеличение на тол таксите, предстоеше наказателна процедура от ЕК. Обещаната държавна помощ ще се плати от план-сметката на бюджет 2026", добави Донев.

Финансовият министър обясни и увеличението на средствата за издръжка на Министерски съвет спрямо 2025 г. "Ръстът е 8,5 млн. евро и се дължи на приети нормативни актове от правителствата "Желязков" и "Гюров", обясни още Донев. ОЩЕ: Замразени плащания и 250% ръст на бюджета във ВСС: ПП знаят кой е разпоредил "това безобразие", но не и защо (ВИДЕО)