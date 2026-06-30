Кабинетът "Радев":

Пет месеца от 2026 година минаха: Данни докъде сме с дефицита и резерва

30 юни 2026, 22:03 часа 418 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пет месеца от 2026 година минаха: Данни докъде сме с дефицита и резерва

2% от БВП е бюджетният ни дефицит след 5 изминали месеца от началото на тази година. Това сочат актуализираните данни по консолидираната фискална програма (КФП), представени от финансовото министерство. Става въпрос за дефицит от 2,507,4 млрд. евро.

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Размерът на фискалния резерв към 31.05.2026 г. е 6,531,8 млрд. евро, в т. ч. 4,707,9 млрд. евро депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,823,9 млрд. евро вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Приходите, помощите и даренията по КФП към май 2026 г. са в размер на 17,357 млрд. евро. Постъпленията нарастват със 7,7% (1,241,8 млрд. евро) спрямо същия период на 2025 г. Данъчно-осигурителните приходи нарастват номинално с 11,2% (1,446,2 млрд. евро), неданъчните приходи са по-ниски с 576,4 млн. евро (главно поради промяна на срока на вноската от превишение на приходите над разходите на БНБ от 30 април на до 30 юни, както и от по-ниските приходи от дивидент от държавни предприятия през 2026 г., поради внесен междинен дивидент през 2025 г.).

Разходите по КФП (вкл. вноската ни в бюджета на ЕС) към май 2026 г. възлизат на 19,864,5 млрд. евро. За сравнение, разходите по КФП към май 2025 г. бяха в размер на 17,447,8 млрд. евро. Основната причина - вдигането на пенсиите спрямо инфлацията (индексиране). И още - увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и допълнителното увеличение на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г., значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по Общинската инвестиционна програма и Националния план за възстановяване и устойчивост, и други.

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бюджетен дефицит КФП Бюджет 2025 Бюджет 2026
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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