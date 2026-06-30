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Внимание! Днес изтича важен срок за данъчни декларации

30 юни 2026, 11:04 часа 488 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Внимание! Днес изтича важен срок за данъчни декларации

Крайният срок, в който фирмите и едноличните търговци (ЕТ) трябва да подадат годишните си данъчни декларации и да платят дължимия данък, изтича днес (30 юни) в полунощ, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП). Близо 434 000 дружества и физически лица, които извършват дейност като ЕТ, декларираха и внесоха данъците до момента. От тях почти 62 000 са подадените до момента годишни данъчни декларации от едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане.  

До 30 юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните осигурителни вноски. Още: НАП стартира първата данъчна кампания в евро Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация Образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски. 

Корпоративният и други данъци

Снимка БГНЕС

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Днес е последният ден и за деклариране и плащане на корпоративният данък (чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби. До този момент близо 372 000 фирми са обявили приходите си пред НАП преди изтичането на крайния срок. Още: От НАП напомниха, че изтича срок за данъчните декларации

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Тазгодишната данъчна кампания е първата, откакто България стана член на еврозоната - на 1 януари 2026 г., поради което данъците за миналата година се декларират в левове, но се заплащат в евро, припомня БТА. Още: НАП възстановява пари от данъка за ремонт вкъщи

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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