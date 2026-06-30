Еврото рязко мина през психологическа граница спрямо долара

Курсът на еврото на 29 юни преодоля психологическата граница от 1,14 спрямо щатския долар и се качи над това равнище, след като през изминалата седмица падна до нива, наблюдавани последно преди повече от година - през май 2025 г. Днес обаче последва нова рязка промяна и при отварянето на пазарите единната европейска валута пак слезе под тази граница. Припомняме, че еврото записа годишен рекорд от над 1,20 спрямо американската валута през януари 2026 г., но от около седмица гравитира около новата си граница.

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Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 30 юни, за 1,1389 долара, което е понижение спрямо последните отчетени нива от понеделник, показват данни на платформи за валутна търговия.

Европейската централна банка определи на 29 юни (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1406 щатски долара, което е лек ръст от 1,1401 на 26 юни.

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В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 юни, когато слезе на ниво 1,133 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 2 юни - единната европейска валута бе със стойности от 1,1633 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133, а преди това най-ниското равнище бе отчетено на 1 август 2025, когато беше 1,1422 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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