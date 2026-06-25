Замразени плащания и 250% ръст на бюджета във ВСС: ПП знаят кой е разпоредил "това безобразие", но не и защо (ВИДЕО)

"В момента кой разпореди безобразието знаем, това, което не знаем е защо. Бюджетът е капково напояване за хората и за бизнеса и водопад от евра за обръчите от фирми в строителстото, в енергетиката и за ВСС. Не мога да разбера защо управляващите настъпват тази мотика не знам колко пъти подред", каза лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш министър на финансите Асен Василев по време на брифинг във връзка с бюджета за 2026 г.

Според него с този бюджет правителството не върви в правилна посока, а и в много отношния той е по-лош от този, който е свалил кабинета "Желязков".

По думите му обаче дали ще има протести или не, зависи от българските граждани, а не от "Продължаваме промяната".

"Силно се надявам това правителство и това мнозинство да прояват разум и да променят най-скандалните разпоредби и да го вкарат в релси. Ако имат нужда от помощ, ние сме насреща и преди този бюджет да бъде приет от парламента - той да бъде коригиран така, че да стане с 3% дефицит, да се премахнат неразумните харчове и нашето лично предложение би било като остане буфер, той да бъде използван за антикризисен пакет за социална защита", добави Василев.

Бюджетът на ВСС - 250% по-висок

Той даде пример с бюджета на ВСС за 2025 г., когато е бил 43 млн. евро, а в проектобюджета е 108 млн. евро - 250% по-висок. "Предполагам за добре свършена работа", добави още Василев.

"Вчера г-н Донев каза, че бюджетът е разчетен при 3,6% инфлация. В Средносрочната прогноза пише, че бюджетът е разчетен при 4,3% инфлация. Аз по-скоро бих вярвал на документа. Даже и да е разчетен при 4,3 инфлация, в момента тя е над 4,3%",отчете Василев.

Според него самата макрорамка показва, че БВП, който е прогнозиран, а от там и приходите, са подценени с между 700 млн. и 1 млрд. евро. ОЩЕ: Ситуацията с бюджета от кабинета "Желязков" се повтаря: ДБ призоваха Гълъб Донев да го изтегли (ВИДЕО)

Бюджет на замразените плащания

Бившият финансов министър обърна внимание на замразените плащания в бюджет 2026 г.

"Замразена е минималната работна заплата на 620 евро, за 2027 г. пише, че ще е съгласно нов механизъм, като в самия закон пишее че докато се приеме този нов механизъм, ще важи заплатата от 2026 г.", заяви Василев.

По думите му са замразени данъчното облекчение за деца, максималният размер на пенсията, размера за месечното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, размера на еднократната помощ при бременност, еднократната помощ при раждане на дете за първо, второ и трето, допълнителната еднократна помощ при дете с увреждания, еднокатната помощ при осиновяване на дете, размера на еднократната помощ за отглеждане на близнаци и други.

Той изброи още, че са замразени и така наречените детски, както и еднократната помощ за ученици, както и минималният дневен размер на обезщетението за безработица, както и максималният.

"Замразени са учителските заплати на нивата, които бяха постигнати с удължителния закон", добави Василев.

Как да се намали дефицитът?

Същевременно не е са замразени разходите за издръжка. "Какво са разходи за издръжка - ток, вода, телефон, ремонти на служебни сгради, както обичам да се шегувам и тоалетната хартия", добави още Василев. Според него, ако тези разходи изчезнат, дефицитът ще бъде намален с 1%, т.е. от 5,7% от БВП, ще стане 4,7 от БВП.

Според него дефицитът би се намалил още и с ограничаване на капиталовите разходи. ОЩЕ: "Тъжен" и "бюджет на лицемерието": ГЕРБ с критика към кабинета (ВИДЕО)