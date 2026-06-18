Рязка промяна в курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар рязко се срина и дори за кратко падна под психологическата граница от 1,15 към американската валута. Причината е в засилването на щатския долар след решението на Федералния резерв на САЩ да запази лихвите непроменени. В началото на седмицата изгледите за разрешаване на петролната криза в Близкия изток подкрепиха европейската валута и тя достигна стойности, невиждани от началото на месеца.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес за 1,1511 долара или под нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

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Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1591 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 17 юни, когато беше на ниво 1,1495 спрямо долара.

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Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 29 май - единната европейска валута бе със стойности от 1,1678 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 1 август 2025, когато беше 1,1422 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.