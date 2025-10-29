Сред българите нараства песимизмът за личните финанси: Проучване

Сред българите се засилва песимизмът по отношение на личните финанси. Това показва последното месечно изследване на социологическа агенция "Мяра". Докато през април 32,2 процента от анкетираните са очаквали материалното положение на домакинството им да се влоши в рамките на една година, през юли този дял достига 40,5 на сто, а през октомври – 41,5 процента. Делът на очакващите то да остане без промяна намалява от 38,5 процента през пролетта до 29,8 процента сега, а оптимистите остават едва около 10 на сто.

В очакване на поскъпване

Според анализа на "Мяра" негативната промяна в очакванията е настъпила през лятото и се затвърждава през есента.

Данните показват, че все по-голям дял от българите очакват поскъпване на стоките и услугите. През април 76,4 процента са предвиждали увеличение на цените, през юли - 81,5 процента, а през октомври - 82,1 процента. Очакванията за понижение на цените са спаднали до около 1 процент.

Противоречиви са сигналите за обществените оценки за икономиката на страната като цяло. През април 47,8 процента са очаквали влошаване на икономиката, през юли делът им се увеличава до 53,1 процента, а през октомври е 52,4 процента. Очакванията за подобрение изразяват около 10 процента, като не се наблюдава нарастване.

Прогресивен или плосък данък?

Около 39,6 процента от пълнолетните българи са по-скоро "за" прогресивно подоходно облагане, докато 36,5 процента подкрепят плоския данък, а останалите 23,9 процента не могат да преценят, показва изследването.

Според резултатите от анкетата въпросът за плосък или прогресивен данък е бил поставен експериментално и резултатите следва да се разглеждат като ориентировъчни за по-нататъшни изследвания, отбелязва социологическата агенция. Данните показват, че сред по-младите възрастови групи мненията се разпределят почти поравно, докато сред хората с по-ниски доходи и по-високи възрастови категории преобладава подкрепата за прогресивна скала.

От агенцията уточняват, че изследването е проведено "лице в лице" между 5 и 13 октомври 2025 г. сред 801 пълнолетни български граждани.