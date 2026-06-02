Любопитен завой в курса на еврото

02 юни 2026, 9:27 часа 767 прочитания 0 коментара
Курсът на еврото спрямо щатския долар направи любопитен завой в началото на седмицата, като вчера следобед падна до границата от 1,16 към американската валута, но след това възстанови позиции на по-високи нива. Като цяло в последната седмица европейската валута се задържа на значително по-ниски стойности, невиждани от около месец заради силната американска валута и притиснато от петролната криза в Близкия изток.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1638 долара или близо до нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1646 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 28 май, когато беше на ниво 1,1588 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 12 май - единната европейска валута бе със стойности от 1,1785 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 02 юни 2025, когато беше 1,1355 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

евро валути долар валутен курс валутен пазар
Пламен Иванов
