Любопитен завой в курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар направи любопитен завой в началото на седмицата, като вчера следобед падна до границата от 1,16 към американската валута, но след това възстанови позиции на по-високи нива. Като цяло в последната седмица европейската валута се задържа на значително по-ниски стойности, невиждани от около месец заради силната американска валута и притиснато от петролната криза в Близкия изток.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1638 долара или близо до нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

Още: Този месец изтича важен срок, свързан с приемането на еврото

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1646 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 28 май, когато беше на ниво 1,1588 спрямо долара.

Още: Гълъб Донев с първо участие във важен орган за еврото

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 12 май - единната европейска валута бе със стойности от 1,1785 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 02 юни 2025, когато беше 1,1355 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.