Все по-голям дълг: България е извън топ 3 на ЕС по важен показател за първи път от 2008 г.

Държавният дълг на България, отнесен към БВП, е нараснал до 29,9 на сто към края на миналата година от 28,4 на сто към края на третото тримесечие, показват данни на Евростат. Така страната ни за първи път не намира място сред трите страни в ЕС с най-ниско съотношение на задълженията към БВП от края на третото тримесечие на 2008 г.

Дългът в ЕС и еврозоната

Делът на държавния дълг на страните от Европейския съюз спрямо брутния им вътрешен продукт (БВП) е намалял до 81,7 на сто в края на четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо 82 на сто в края на третото тримесечие, сочат най-новите данни на Евростат, публикувани днес. В еврозоната съотношението е съответно 87,8 на сто спрямо 88,4 на сто.

Още: България пое нов дълг от стотици милиони евро

На годишна база обаче делът на държавния дълг се е увеличил както в ЕС - от 80,7 на сто през четвъртото тримесечие на 2024 г. до 81,7 на сто, така и в еврозоната - от 87 на сто до 87,8 на сто.

В края на четвъртото тримесечие на 2025 г. най-високо съотношение на държавния дълг спрямо БВП сред страните от ЕС е отчетено в Гърция (146,1 на сто), Италия (137,1 на сто), Франция (115,6 на сто), Белгия (107,9 на сто) и Испания (100,7 на сто). Най-ниското съотношение държавен дълг към БВП за четвъртото тримесечие на 2025 г. е регистрирано в Естония (24,1 на сто), Люксембург (26,5 на сто), Дания (27,9 на сто) и България (29,9 на сто).

Спрямо третото тримесечие на 2025 г. 12 държави членки са отчели ръст в съотношението на дълга към БВП в края на четвъртото тримесечие на 2025 г., а 14 - спад, а съотношението остава без промяна в Малта. Най-голямо увеличение е отчетено в Латвия и Нидерландия (2,1 процентни пункта и за двете), Швеция (1.9 пр. п.), Полша (1,8 пр. п.), Финландия (1,6 пр. п.) и България (1,5 пр. п.). Най-значително понижение е отчетено в Португалия (-7,8 пр. п.), Кипър (-5,3 пр. п.), Гърция (-3,6 пр. п.) и Испания (- 2,5 пр. п.).

Още: България взе заеми за над 1 млрд. евро само тази година

Спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. 19 страни членки са регистрирали ръст в съотношението на дълга към БВП в края на четвъртото тримесечие на 2025 г., а 8 страни членки - понижение. Най-голямо увеличение е отчетено във Финландия (6,2 процентни пункта), България (6 пр. п.), Полша (4,8 пр. п.), Румъния (4,5 пр. п.), Белгия (3,9 пр. п.), Франция (2,9 пр. п.) и Италия (2,4 пр. п.). Най-голямо намаление е отчетено в Гърция (-8 процентни пункта), Кипър (-7,7 пр. п.), Ирландия (-5,4 пр. п.), Португалия (-3,8 пр. п.) и Дания (-2,6 пр. п.).