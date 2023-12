176 дни до ЕВРО 2024: Контузеният крак на Ван Бастен сътвори невъзможен гол (ВИДЕО)

Контузиите са един от най-големите бичове в света на спорта. Историята помни редица случаи, в които непреодолими травми слагат край на кариерите на някои от най-талантливите спортисти. Един световноизвестен футболист обаче смята, че именно контузия е причината да вкара най-великия гол в живота си.

Марко ван Бастен е легендарен нидерландски нападател, прекарал цялата си кариера в два клуба - Аякс и Милан. Той е считан за един от най-добрите голмайстори в историята. Но неговият най-голям успех идва на национално ниво. Той става европейски шампион с Нидерландия през 1988 година, а на финала вкарва един от най-феноменалните голове.

На Евро 1988 Ван Бастен е едва на 23 години, а отборът на Нидерландия е пълен със звездни нападатели - от Куман, през Гулит, до Рийкард. Ван Бастен обаче вече е със статут на най-обещаващ млад нападател в света и не е изненада, че намира място в състава на "лалетата" на Европейското в Западна Германия.

На големия финал Нидерландия побеждава СССР с 2:0 на "Олимпиащадион" в Мюнхен, като Гулит открива в 34-ата минута, а през второто полувреме Ван Бастен отказва Съветския съюз с втори гол, който изненадва абсолютно всички. Младият нападател засича високо подаване във въздуха, вкарвайки невероятно воле от много трудна позиция.

