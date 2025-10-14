Италиански гранд дава нов договор на турски национал, който наказа България

Ръководството на Рома планира да предложи нов договор на турския национал Зеки Челик. Новината съобщава "Кориере дела сера" броени дни, след като турците разпиляха България с 6:1.
Зеки Челик вкара един гол във вратата на Димитър Митов
Roma’s revival under Gasperini could soon extend off the pitch.— Football Italia (@footballitalia) October 13, 2025
Paulo Dybala’s contract enters its final year, with the club weighing renewal options amid cost-cutting plans.
Zeki Çelik’s extension, however, looks far more straightforward. pic.twitter.com/Eph53B1kx4
Бранителят се представя отлично от началото на сезона и дори успя да попадне сред голмайсторите на южната ни съседка. Челик има 56 участия за Турция и три гола.
Настоящият контракт на играча изтича в края на сезона, а заплатата му от 1,7 милиона евро нето плюс бонуси до 2 милиона евро е в рамките на възможностите на столичаните.
