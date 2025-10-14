Войната в Украйна:

Италиански гранд дава нов договор на турски национал, който наказа България

14 октомври 2025, 16:03 часа 181 прочитания 0 коментара
Ръководството на Рома планира да предложи нов договор на турския национал Зеки Челик. Новината съобщава "Кориере дела сера" броени дни, след като турците разпиляха България с 6:1.

Зеки Челик вкара един гол във вратата на Димитър Митов 

Бранителят се представя отлично от началото на сезона и дори успя да попадне сред голмайсторите на южната ни съседка. Челик има 56 участия за Турция и три гола.

Настоящият контракт на играча изтича в края на сезона, а заплатата му от 1,7 милиона евро нето плюс бонуси до 2 милиона евро е в рамките на възможностите на столичаните.

