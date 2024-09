Абсурдно: Аякс нe играе в Ередевизие вече месец заради протестите на полицията в Нидерландия

Протестите на полицията в Нидерландия продължават да пречат на футбола в страната. Преди няколко седмици дербито Аякс - Фейенорд бе отложено, тъй като на клуба от Амстердам им бе отказано да се осигури полицейска охрана на стадиона. Сега двубоят между Аякс и Утрехт, насрочен за 15 септември, също бе отложен поради продължаващите стачки.

Полицейските синдикати протестират за достойна схема за ранно пенсиониране на полицаите. От месеци те водят кампания, като се започне с неиздаване на глоби през май и се стигне до затваряне на полицейските участъци за граждани, протести срещу шума и отсъствие на охранители за мачовете от Ередивизие.

🚨 - BREAKING: Ajax vs FC Utrecht is SUSPENDED TOO! [@TimvanDuijn14] pic.twitter.com/3EKT3wlD0z