Неподправена страст: Джордан Хендерсън показа как трябва да се брани емблемата на Аякс (ВИДЕО)

Джордан Хендерсън се присъедини към Аякс едва през януари тази година, но вече е сред лидерите на отбора. Нидерландският гранд започна кошмарно новия сезон, като страдаше тъкмо от такъв тип играчи, готови да оставят сърцето си на терена.

Популярната страница SPORTBible публикува видео как Хендерсън преследва топка до последно в опит да упражни преса срещу противниковия вратар. Действията му доведоха до изчистване в тъч от вратаря, а след това халфът направи и жест към феновете, за да ги надъха.

Вижте страхотната проява от Джордан Хендерсън във видеото:

Look at the passion from Jordan Henderson 🤯💪pic.twitter.com/AyZX76H4pu