Англия - Аржентина НА ЖИВО: 1:0, инфарктни минути за "трите лъва", Пикфорд с невероятно спасяване!

Отборите на Англия и Аржентина играят при резултат 1:0 решаващ сблъсък за място на големия финал на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Победителят от този двубой ще се изправи срещу европейския шампион Испания, който ден по-рано срази Франция в другия 1/2-финал. Срещата между Англия и Аржентина се очертава да бъде изключително интересна. Ако нямате възможност да я гледате, то може да проследите нейния развой НА ЖИВО тук, в спортната секция на Actualno.com.

НА ЖИВО: Англия 1:0 Аржентина

Двата тима изиграха спокойни първи минути на двубоя, като "трите лъва" установиха контрол над топката. След четвърт час игра "гаучосите" поеха инициативата и добре преодоляха английската защита, но не се стигна до ситуация пред вратата на Джордан Пикфорд. Срещата продължи без голови положения пред двамата вратари. Междувременно битката беше жестока, като аржентинците не си колебаеха в това да спрат своите съперници с нарушение. В 30-а минута Англия получи възможност да изпълни пряк свободен удар от добра позиция. Деклан Райс прати топката в наказателното поле, но Джон Стоунс не успя да я засече. Моменти по-късно настъпи ново разбъркване в пеналтерията на Аржентина, но Емилиано Мартинес излезе, за да сложи край на английските опити.

В следващия момент Лионел Меси се понесе в атака и преодоля трима играчи в "бяло", преди Елиът Андерсън да го спре на цената на жълт картон. След това дойде първото по-опасно положение в мача, когато Енцо Фернандес стреля силно, но топката прелятя над вратата на Пикфорд. Минути по-късно и Леандро Мартинес си изкара официално предупреждение от съдията. Така първото полувреме приключи без сериозни опасности пред двете врати, но близо 20 нарушения и два жълти картона.

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Медиите на Острова останаха силно разочаровани от съдийството на главния арбитър Исмаил Елфат, като посочиха, че не е отсъдил куп нарушения в полза на "трите лъва", а в края на първата част свири край, въпреки че те трябваше да изпълнят корнер. Второто полувреме започна със ситуация пред вратата на Англия, като два удара на Хулиан Алварес бяха отразени от Пикфорд и Марк Гехи. Последва нов епизод, в който футболистите на Томас Тухел владееха топката, но аржентинският отбор се събираше добре в защита и не оставяше празни пространства. В 50-минута и вторият централен защитник на "албиселесте" Кристиан Ромеро получи жълт картон, след като задържа Джуд Белингам.

Гордън блесна за Англия в точния момент

Минути по-късно Морган Роджърс намери по отличен начин връхлитащия в наказателното поле Антъни Гордън. Крилото центрира отдясно, а новото бижу на Барселона откри резултата за Англия. Аржентина се опита да отговори с пробив на Джулиано Симеоне, но Джед Спенс направи страхотен шпагат, за да спре южноамериканския ас. "Червената лампичка" очевидно светна за отбора на Лионел Скалони след допуснатия гол. "Гаучосите" поеха контрол над топката, принуждавайки англичаните да се приберат в собствената си половина, и започнаха да опитват непрестанни атаки. Междувременно Нико Гонзалес замени Леандро Паредес.

Аржентинският подем продължи, като в 68-а минута Меси качи топката на главата на Нико Гонзалес, който се беше откъснал от Гехи. Той стреля, но единствено невероятната намеса на Пикфорд го лиши от това да изравни резултата.

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Преди мача

"Трите лъва" влизат в мача, след като сразиха голямата сензация на американска земя - Норвегия. Както срещу "викингите", така и в предния двубой с Мексико, героят на англичаните се казваше Джуд Белингам. Халфът отбеляза по две попадения в двата мача и сега е готов да порази и вратата на Емилиано Мартинес. Задачата на Англия обаче никак няма да е лесна, тъй като Лионел Меси и компания мечтаят за втори пореден триумф със световната титла. Може да се каже, че това ще бъде първият труден съперник на аржентинците, които до момента играха с Швейцария, Египет, Кабо Верде, Йордания, Австрия и Алжир.

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