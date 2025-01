Арне Слот скандализира със състава на Ливърпул за последния мач в Шампионска лига

Наставникът на Ливърпул Арне Слот скандализира с избора си на състав за последния мач на тима от основната фаза на Шампионска лига. Мърсисайдци са лидери с пълен актив от 21 точки и имат преднина от три точки пред втория Барселона преди последния кръг, в който ще срещнат тима на ПСВ в Айндховен. А Слот реши да даде почивка на 12 основни футболисти, сред които и голямата звезда Мохамед Салах.

Играчите, които няма да пътуват с отбора до Айндховен, са Алисон Бекер, Трент Александър-Арнолд, Ибрахима Конате, Върджил ван Дайк, Райън Гравенберх, Алексис МакАлистър, Доминик Собослай, Луис Диас, Мохамед Салах, Джо Гомес, Диого Жота и Къртис Джоунс. В групата на отбора влязоха куп юноши, като все пак се отличават и имена като Коди Гакпо, Дарвин Нунес и Анди Робъртсън.

В групата е и Федерико Киеза, който може да започне и като титуляр. Италианският национал почти не игра през първия полусезон, като дори бе изваден от първия отбор, но в последните седмици все по-често получава шанс от Слот. В групата е и Харви Елиът, който също се очаква да бъде титуляр.

Ето и групата на Ливърпул за визитата на ПСВ Айндховен в Шампионска лига: Ендо, Нунес, Киеза, Гакпо, Елиът, Цимикас, Робъртсън, Коне-Дохърти, Мабая, Макконъл, Ярос, Келъхър, Нало, Морисън, Данс, Норис, Куанса, Мортън, Брадли, Дейвис, Ниони.

