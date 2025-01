Как една публикация в социалните мрежи промени правилата във Висшата лига завинаги

Клубовете от Висшата лига започнаха да вкарват специална клауза в договорите на играчите си относно публикации в социалните мрежи след безпрецедентен инцидент през 2011 г. със звездата на Ливърпул - Райън Бабел. Всичко започна в мача между мърсисайдци и Манчестър Юнайтед. Това бе първият двубой на Кени Далглиш начело, след като замени Рой Ходжсън на треньорския пост на "Анфийлд". "Червените дяволи" спечелиха срещата с 1:0 след гол на Райън Гигс, а капитанът на Ливърпул Стивън Джерард бе изгонен. Главно действащо лице в мача бе съдията Хауърд Уеб.

Крилото на Ливърпул реши да изрази яда си след мача и нападна съдията в социалните мрежи. По онова време Туитър бе в началния си стадий и нидерландецът го използва, за да публикува редактирана с Photoshop снимка на английския съдияq, облечен изкуствено с екип на Манчестър Юнайтед. В описанието към хумористичната снимка Бабел написа: "И го наричат един от най-добрите съдии? Това е абсурдно."

📅 On this day, in 2011, Ryan Babel was fined £10,000 for tweeting this image of Howard Webb after Liverpool's 1-0 defeat to Manchester United. 😂 pic.twitter.com/wrrd4XJMbd