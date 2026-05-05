Арсенал мечтае за първата си европейска корона - 20 години по-късно отново на финал в Шампионската лига!

Английският футболен гранд Арсенал се класира за втори път в историята си на финал в Шампионска лига! "Артилеристите" ще имат възможността да спорят за трофея, след като победиха Атлетико Мадрид с 1:0 като домакин в реванш от 1/2-финалите на турнира. Така с общ резултат 2:1 от двата мача Арсенал продължава към големия финал, където очаква Байерн Мюнхен или Пари Сен Жермен.

Срещата започна с натиск на Атлетико, който стигна до няколко опасности пред вратата на Арсенал. Постепенно "топчиите" изравниха играта и на свой ред създадоха няколко опасни атаки. В края на полувремето домакините успяха да открият резултата. Удар към вратата на Атлетико бе изпит от вратаря Ян Облак, но Букайо Сака бе на точното място да направи добавка за 1:0.

След почивката Атлетико отново упражни натиск, като се стигна и до две полемични ситуации в наказателното поле на съперника, при които "дюшекчиите" претендираха за дузпа. Нито съдията, нито ВАР обаче се намесиха. В средата на полувремето Виктор Гьокереш получи страхотен пас фронтално срещу вратата на Атлетико, но не успя да уцели очертанията.

До края Атлетико продължи да натиска, но така и не успя да стигне до изравнителен гол. Така Арсенал се класира на финал за втори път в историята си - след сезон 2005/06, когато отстъпи от Барселона. "Артилеристите" никога не са печилили Шампионска лига, като ще опитат да го направят на финала на 30 май срещу победителя от двойката Байерн Мюнхен - Барселона.

