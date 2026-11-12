Зидан удря на камък в търсенето на своя "Бензема" в националния отбор на Франция

Селекционерът на Франция Зинедин Зидан е изправен пред предизвикателството да намери чист нападател, способен да поведе атаката, на фона на продължаващата несигурност относно това кой ще заеме позицията на върха след оттеглянето на Оливие Жиру от международния футбол и липсата на стабилност сред наличните досега варианти. Зидан търси таран, който притежава качествата на Карим Бензема - играч, на когото той отдавна се възхищава. Веднъж той го нарече най-добрият нападател в историята на френския футбол, позовавайки се на годините, прекарани заедно в Реал Мадрид.

Жиру остави огромна дупка в състава на Франция, а Зидан търси "своя Бензема" да я запълни

През годините Франция никога не е страдала от липса на таланти в атака. Жюст Фонтен, Жан-Пиер Папин, Тиери Анри и Давид Трезеге - всички те блестяха в предни позиции. Въпреки това напускането на може би най-малко бляскавото сред тези имена - това на Жиру, остави празнина, която никой не е успял да запълни убедително. През последните два големи турнира под ръководството на Дидие Дешан - Евро 2024 и Световното първенство това лято, бившият селекционер на "петлите" беше принуден да постави Килиан Мбапе в ролята на чист нападател, въпреки че естествената му позиция е по-скоро на левия фланг.

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Още на първата си пресконференция като селекционер на Франция Зидан даде ясно да се разбере, че предпочита Мбапе да играе отляво - позицията, която той счита за най-подходяща за него. Той повтори същото и при обявяването на състава за настоящата международна пауза, преди играчът да получи контузия, която го извади от състава за мача срещу Италия. Според френската преса преминаването от позицията на нападател към тази на крило е породило недоволство у звездата на Реал Мадрид, което е предизвикало скрито напрежение между играча и селекционера.

В първия си състав през септември Зидан повика Естебан Лепол - единственият специализиран нападател сред наличните му варианти. Наградата дойде след изключителен сезон с Рен, където той оглави класацията на голмайсторите в Лига 1 с 21 гола. Движенията му, връзката му между линиите, голмайсторският му инстинкт и разнообразието му при завършването на атаките направиха Лепол един от играчите, които най-много се доближават до стила на Бензема. Той беше титуляр и в двата мача срещу Белгия и влезе като резерва срещу Турция. Но не отбеляза гол и не направи достатъчно, за да спечели доверието на Зидан. Треньорът искаше да продължи да го оценява, но контузия в глезена го извади от настоящия състав.

В мачовете срещу Турция и Италия Зидан заложи на Усман Дембеле като "фалшива деветка" - ролята, която той изпълнява и в ПСЖ под ръководството на Луис Енрике. Носителят на "Златната топка" обаче ще пропусне втория състав заради контузия, което лишава Зидан от атакуваща опция, основана на движение и позиционна гъвкавост. Маркюс Тюрам също се завърна в националния отбор, след като пропусна повиквателна от Дешан за Мондиал 2026. Добрите му изяви за Интер му донесоха повторно повикване. Но Тюрам внася нещо различно в сравнение с Бензема, като залага повече на атакуващите преходи, отколкото на изграждането на играта, но Зидан искаше да го наблюдава отблизо. Тогава контузия го принуди да напусне лагера също.

След напускането на Тюрам, Зидан се обърна към 20-годишния Ели Джуниър Крупи, като го повиши от националния отбор на Франция до 21 години и го превърна в най-забележителното ново попълнение в състава си. Крупи често играе като втори нападател зад Еванилсон в клуба си Борнемут, като се отличава с движението си между линиите, способността си да преодолява защитниците и мощния си десен крак. Изглежда, обаче, че и той ще бъде в състава по-скоро, за да може Зидан да прецени уменията му. Някои прогнози сочат, че Брадли Баркола ще води атаката срещу Италия, докато Зидан също очаква завръщането на Уго Екитике. Така търсенето на нападателя, който ще донесе решението в атака - този, който може би ще бъде наследникът на Бензема в плановете на Зидан... продължава.

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