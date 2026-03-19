19 март 2026, 14:26 часа
Барселона с позитивни новини - ключови играчи остават на линия

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик може да бъде значително по-спокоен след последните новини относно контузиите на двама от футболистите му. След двубоя от Шампионска лига срещу Нюкасъл стана ясно, че както Жоан Гарсия, така и Ерик Гарсия не са получили сериозни травми и състоянието им е под контрол.

Най-голямо притеснение първоначално имаше около вратаря Жоан Гарсия, който премина детайлни медицински прегледи в четвъртък сутринта в базата „Сиутат Еспортива“. Изследванията му показват, че няма сериозни увреждания, което означава, че 24-годишният страж ще бъде напълно на разположение за следващия мач на тима срещу Райо Валекано. Малко по-късно и от клуба също потвърдиха официално, че няма повод за притеснение.

Ситуацията с Гарсия предизвика напрежение по време на срещата, след като той поиска смяна в 80-ата минута. При опит да реагира на опасен удар на Харви Барнс, вратарят разтегна максимално левия си крак и веднага след това показа, че изпитва болка. Той легна на тревата, свали чорапа си и започна да опипва проблемната зона. Като негов заместник на терена се появи Войчех Шчесни, а окончателният му преглед бе отложен за следващия ден.

При Ерик Гарсия ситуацията е още по-лека. Защитникът продължава да усеща известно мускулно натоварване, което го съпътства вече повече от седмица, но не се е наложило да преминава допълнителни тестове. Очакванията са, че той също скоро да бъде в оптимално състояние и ще се включи пълноценно в тренировъчния процес.

Жанина Колева
