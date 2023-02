Без изненади: Меси е номер 1 в света (ВИДЕО И СНИМКИ)

ОЩЕ: „Анкара Меси“: Фамозният гол за историята на Лионел Меси (ВИДЕО)

"Най-добрият играч" на ФИФА при мъжете: Лео Меси

"Най-добрият играч" на ФИФА при жените: Алексия Путеяс

"Най-добрият вратар" на ФИФА при мъжете: Емилиано Мартинес (Аржентина)

"Най-добрият вратар" на ФИФА за жени: Мери Ърпс (Англия)

"Най-добрият треньор" на ФИФА за мъже: Лионел Скалони (Аржентина)

"Най-добрият треньор" на ФИФА за жени: Сарина Вигман (Англия)

"Наградата "Пушкаш" на ФИФА : Марчин Олекси (Полша)

"Наградата за честна игра" на ФИФА: Лука Лочошвили

"Наградата за феновете" на ФИФА: запалянковците на Аржентина

"Най-добрият състав" сред жените: Куртоа - Хакими, Кансело, Ван Дайк - Де Бройне, Модрич, Каземиро - Меси, Мбапе, Бензема, Холанд

Ендлер - Бронз, Леон, Уилямсън, Ремар - Путейас, Уоуш, Обердорф - Морган, Кер, Мийд

Водещи на церемонията бяха бившият английски национал Джърмейн Джинас и Саманта Джонсън. Вечерта започна с реч на президента на ФИФА Джани Инфантино, който не пропусна да почете паметта на Пеле, както и на други две звезди на футбола, които си отидоха от този свят - Синиша Михайлович и Джанлука Виали. На сцената се качи Ронадлдо Феномена, който държа реч за Краля на футбола. Бившият футболист на Барселона и Реал Мадрид връчи специална награда на съпругата на Пеле Марсия Аоки.

Първата индивидуална награда бе за "Най-добър вратар" при жените, а неин носител стана Мери Ърбс - националка на Англия и състезател на Манчестър Юнайтед. При мъжете без особени изненади бе избран стражът на Аржентина и Астън Вила Емилиано Мартинес, което предизвика широка усмивка по лицето на Лионел Меси.

Призът "Пушкаш" завоюва поляка ампутиран крак Марчин Олекси, който отбеляза възхитително попадение на турнир в родината си. Вечерта стана още по-емоционална за всички българи пред малкия екран, защото в церемонията се включи големият Христо Стоичков. Камата награди Сарина Вигман, която стана "най-добър треньор" при жените, след като изведе Англия до европейска титла.

При мъжете спечели националният наставник на световния шампион от Мондиала в Катар Лионел Скалони, както информира часове по-рано трансферното гуру Фабрицио Романо. Лука Лочошвили получи специалния приз за фейърплея, който спаси човешки живот по време на финалния двубой, а аржентинците продължаваха да обират наградите, след като техните фенове бяха избрани за най-добри и най-колоритни. На сцената се появи изключително колоритен фен, който успя да разсмее всички присъстващи звезди.

#TheBest FIFA Fan Award of 2022 goes to the Argentinian fans! 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/K99ZJ3xAGD