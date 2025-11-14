Бивш ас на ЦСКА е на една победа от Световното, докато страната му "кърви" заради престъпни банди

Бившият нападател на ЦСКА Дюкенс Назон е на една победа от класиране на Световното първенство по футбол 2026, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Националният тим на тарана - Хаити, се намира на второ място в квалификационна група C от зона КОНКАКАФ с 8 точки - колкото има и лидерът Хондурас. В последния кръг Назон и компания се изправят срещу намиращия се на дъното Никарагуа, докато Хондурас гостува на Коста Рика (6 точки).

Хаити мечтае за Мондиал

Францди Пиеро откри резултата за Хаити в 44-тата минута, като отбеляза от близко разстояние след серия от пасове по левия фланг. Рубен Провидънс асистира за гола. Вратарят Джони Пласид, който има няколко сезона и с екипа на Царско село, се представи отлично през останалата част от мача. Той помогна на тима си да запази преднинат и да си осигури победата. Стражът направи шест спасявания.

Дюкенс Назон се появи на терена от резервната скамейка четвърт час преди да изтече редовното време, заменяйки именно голмайстора Пиеро, който играе за АЕК Атина. В този квалификационен цикъл Назон блесна през септември, когато заби хеттрик във вратата на бившия страж на Реал Мадрид Кейлор Навас при драматичното 3:3 срещу Коста Рика.

Кризата в Хаити

На този фон родината на бившия нападател на ЦСКА е в сериозна криза. Хаити от дълго време не може да се справи с могъщи престъпни банди. В началото на октомври дори Съветът за сигурност на ООН одобри нова международна сила, която да се сражава с тях. Смята се, че над 16 000 души са били убити при въоръжени сблъсъци от 2022 г. насам. "Хуманитарната криза е ужасяваща – половината от населението или шест милиона души, сред които 3,3, млн. деца, се нуждаят от хуманитарна помощ", заяви пред Съвета по правата на човека в Женева върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк.

Хаити – най-бедната страна на американския континент – беше поставена на колене от бандите, обвинявани в убийства, изнасилвания и отвличания, отбелязва АФП, цитирана от БТА. На фона на продължителната политическа нестабилност, рекорден брой от близо 1,3 млн. души са били разселени заради дейността на групировките, предупреди през юни ООН. Според организацията над 3000 души са убити в Хаити само през първата половина на тази година.

