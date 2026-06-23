Бъдещето на треньора на най-слабия отбор на Мондиал 2026 е решено

Дългоочакваното завръщане на Турция на сцената на световното първенство се превърна в кошмар, след като отборът отпадна от турнира още преди последния си мач от груповата фаза. "Лунните звезди" пристигнаха в Северна Америка с големи очаквания за първото си участие на Мондиал от 24 години насам. Те не започнаха по желания начин, допускайки поражение с 0:2 в първия кръг. Надеждите за обрат бяха големи в мача срещу Парагвай, но дори и след като игра с числено предимство през значителна част от срещата, Турция загуби с 1:0.

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Това превърна предстоящия им сблъсък със САЩ в мач без значение, който служи единствено като възможност за помирително заключение на едно разочароващо лято. Освен това, турците записаха една от най-слабите статистики в историята на турнира, след като не успяха да отбележат гол от 62 удара към съперниковата врата в първите си две срещи. Представянето на "лунните звезди" предизвика сериозни въпроси около бъдещето на Винченцо Монтела начело на националната селекция. Редица легенди на турския футбол и фенове призоваха специалистът да бъде моментално отстранен от поста.

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Федерацията вярва на Монтела и играчите

Въпреки ранното отпадане, президентът на турската футболна федерация Ибрахим Хаджиосманоглу реагира бързо, за да отхвърли всякакви спекулации за смяна на треньора, като настоя, че Монтела остава най-подходящият човек, който да поведе отбора напред. Той категорично изрази подкрепата си за италианския тактик, като заяви пред репортерите: "Ще застанем зад треньора на този отбор и зад играчите. Това не е клуб. Ако погледнете клубните отбори, провалите се случват именно поради липса на приемственост. Тук не можем просто да изпратим 15 играчи и да доведем 15 нови. Не може просто да уволниш треньора и да назначиш нов." Той подчерта, че федерацията гледа на нещата в по-широк контекст, който включва успешната квалификационна кампания, довела отбора до световната сцена: "Ето защо подкрепяме нашите играчи. Никога не заменяме онези, с които сме изминали този път заедно, с други, които срещаме по пътя."

Отказвайки да уволни Монтела, федерацията се надява да прекъсне цикъла на краткосрочното мислене, който е пречел на националния отбор в миналото. Хаджиосманоглу вярва, че настоящият състав от играчи и треньорският щаб притежават качествата да се възстановят, стига да им бъде дадено време да поправят грешките, допуснати по време на тази кампания. Страната вече е насочила вниманието си към следващия голям международен цикъл. Целта вече е твърдо насочена към Евро 2028.

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