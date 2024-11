Централни защитници с техника на Роналдиньо: Галатасарай се размина с гол и асистенция на сезона (ВИДЕО)

Здрав, силен, мощен, играе добре с глава, понякога бавен и муден, но задължително "дърводелец". Това гласи един вече застарял стереотип за поста централен защитник. Описанието категорично е оборено от бранителите на Галатасарай Давинсон Санчез и Абдулкерим Бардакчъ, които се разминаха с асистенция и гол на сезона.

В двубой от 12-ия кръг на турската Суперлига "Джим Бом" надви фурора на сезона до момента Самсунспор. В герой за "лъвовете" се превърна бившият нападател на Наполи Виктор Осимен, който наниза две попадения и затвърди прекрасната форма, в която се намира. Постижението му обаче можеше да остане в сянка в 62-рата минута, когато Бардакчъ уцели греда със задна ножица.

При резултат 2:1 в своя полза възпитаниците на Окан Бурук атакуваха. Баръш Алпер Йълмаз отклони с глава топката към Лукас Торейра, чието центриране бе овладяно от Санчез. Колумбиецът пое с външната част на десния крак, направи "финта на Зидан" и пробва пас, който беше блокиран. При втория опит защитникът намери партньора си в отбрана Абдулкерим Бардакчъ.

Турският национал се извиси във въздуха за удар със задна ножица, който срещна гредата. Топката пак стигна до Давинсон Санчез, който я спря с гърди и шутира акробатично, но твърде неточно. Ако един от двата красиви изстрела бе се ознаменувал с успех, то това със сигурност щеше да бъде кандидат за гол на сезона.

Top of the table clash in Türkiye and they made Davinson Sanchez look like Ronaldinhopic.twitter.com/H3gWCQE86y