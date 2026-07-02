"Червената" вихрушка премина и през 1/16-финалите! Испания подгря за мегасблъсък в следващия кръг

Отборът на Испания продължава към 1/8-финалите на Световното първенство по футбол в Северна Америка! Селекцията на Луис де ла Фуенте не срещна никакви затруднения и победи Австрия с 3:0 в 1/16-финалния им сблъсък. Макар че отбелязаха само три попадения, футболистите в червено отправиха безброй удари към австрийския страж и бе истинско чудо, че резултатът остана класически. "Ла Фурия Роха" все още не е допуснала гол във вратата си. Испания ще играе срещу победителя от двойката Португалия - Хърватия в следващия кръг.

Испания не се затрудни и премина без проблеми през Австрия

"Ла Роха" започна вихрено, като още в първата минута Ламин Ямал пробва да изненада Александър Шлагер, но изстрелът му попадна директо в ръцете на австрийския страж. След това се откри още една възможност пред звездата на Барселона, както и пред Аймерик Лапорт, но и при двете ситуации не се стигна до точен удар. След повече от четвърт час австрийците пробиха испанската защита, но Михаел Грегорич не успя да хване пас на Марсел Забитцер. Около 30-а минута Дани Олмо стреля опасно, но Шлагер изби в корнер. При последвалото центриране натискът в червено даде резултат. Марк Кукурея бе точен за 1:0, но впоследствие голът му бе отменен заради нарушение в атака на Пау Кубарси срещу вратаря.

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Опитите на Испания само се засилиха след тази ситуация, като последваха три удара в рамките на секунди. В крайна сметка Испания стигна до попадението в 36-а минута, когато Кукурея изведе Микел Оярсабал на отлична позиция, а той само отклони кълбото в мрежата на Шлагер. Моменти след това Ямал бе близо до това да удвои преднината на европейските шампиони, но австрийският страж внимаваше и улови. В заключителните секунди от първото полувреме Алекс Баена стреля много добре от пряк свободен удар, но Шлагер успя да избие кълбото в напречната греда. Така "Ла Роха" се оттегли на почивката с минимален аванс.

Испания се позабавлява срещу Австрия

Селекционерът на Австрия Ралф Рангник предприе две смени на почивката в търсене на промяна, но тя така и не дойре. Втората част започна с нова серия изстрели към вратата на Шлагер. Испанците продължиха да търсят второто попадение и постоянно опитваха късмета си, но без успех. След час игра току що влезлият от пейката Саша Калайджич пропусна добра възможност да изравни резултата. Така се стигна до 66-а минута, когато Алекс Баена намери влезлият напред Педро Поро, който с глава прати топката в мрежата на Шлагер за 2:0. Натискът на момчетата на Луис де ла Фуенте не спря до самия край, като те бяха установили пълен контрол върху кълбото. Минути преди края на срещата Давид Алаба изчисти удар на Ямал от голлинията. Испания все пак стигна до трети гол в 88-а минута. Микел Оярсабал се разписа за втори път в мача, за да оформи класическия успех за "Ла Роха".

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