Ливърпул стори нещо уникално във Висшата лига - никой досега не го беше правил

Действащият шампион на Англия Ливърпул стартира перфектно новата кампания във Висшата лига, къто е единственият отбор с пълен актив от точки след четири изиграни кръга. Мърсисайдци събират актив от 12 точки - с три пред Арсенал, Тотнъм и Борнемут. Освен това "червените" сториха нещо уникално в историята на Премиър лийг, което никой друг отбор на Острова не бе постигал до момента.

Ливърпул с четири поредни победи с решаващи голове в последните 10 минути на мачовете

Ливърпул е първият отбор в историята на Висшата лига, който успява да спечели четири поредни мача с победни голове в последните 10 минути на срещите. Това се случи във всеки един от мачовете срещу Борнемут, Нюкасъл, Арсенал и Бърнли. Тон зададоха Федерико Киеза и Мохамед Салах, които се разписаха в 88' и 94' за победата с 4:2 над Борнемут на "Анфийлд". След това дойде и инфарктната победа над Нюкасъл с 3:2 като гост с късен гол на Рио Нгумоа.

Не по-малко специален бе и победният гол на Доминик Собослай, който се разписа от пряк свободен удар срещу Арсенал в 83-ата минута за победата с 1:0 като домакин. През миналия уикенд дойде и още един минимален успех - този път над новака Бърнли, който опита да играе много прибрано и затворено, но в крайна сметка бе пробит след дузпа, отбелязана от Мохамед Салах в 95-ата минута.

Ето и всички късни победни голове на Ливърпул от началото на сезона:

Liverpool are the first ever to win four matches in a row with winners in the final 10 minutes! 😲 pic.twitter.com/Ef3Vn1eSUj — Premier League (@premierleague) September 14, 2025