"Фалшиви новини": Думите на Моуриньо за казуса с Кристиано Роналдо са измислени

Треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо отрече коментарите, приписвани му във връзка с кризата, обхванала бившия му играч Кристиано Роналдо и португалския национален отбор. Както е известно, 41-годишният нападател напусна лагера на "мореплавателите" след спор с новия селекционер Жорже Жезус. Роналдо не остана доволен от ролята си под негово ръководство, а думите на треньора, че ще играе само ако се наложи, му бяха достатъчни, за да си събере багажа и да си тръгне.

В Бразилия си измислиха мнение на Моуриньо по темата с Роналдо

През следващите дни редица настоящи и бивши играчи и треньор коментираха казуса с Роналдо. Сред медиите се завъртя и мнението на Жозе Моуриньо по въпроса. Според информацията Специалния разкритикува начина, по който Жезус се е отнесъл към най-великия играч в историята на португалския футбол, а именно с демонстративно неуважение. Моуриньо подчертава, че Роналдо не е обикновен футболист и не заслужава подобно отношение.

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Оказа се, че Моуриньо никога не е коментирал въпроса. Самият той се обърна към футболния свят с категорично съобщение, в което определи приписваните му изявления като "фалшиви новини". Твърденията се разпространиха предимно в Бразилия и се отнасяха изцяло до случая с Роналдо. Специалния настоя, че никога не е говорил по въпроса, като подчерта, че няма коментар по тема, която е толкова далечна от него. Моуриньо изпитва изключително уважение към Португалската футболна федерация, селекционера на националния отбор Жорже Жезус и Кристиано Роналдо. Именно затова той не иска да има нищо общо с тази афера, особено след като му бяха приписани думи, които никога не е изричал.

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