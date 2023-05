Фенове нахлуха на терена мислейки си, че се завръщат в елита, но...(ВИДЕО)

Вчера завърши Втора Бундеслига в Германия. Няколко тима се бореха за промоция в елита, като един от тях бе именно отборът от Хамбург. Тимът на Тим Валтер победи Зандхаузен с минималното 1:0 като гост, а това означаваше, че през следващия сезон Хамбургер ще играе отново сред най-добрите в страната.

🇩🇪🤣 Yesterday, Hamburg fans invaded the pitch to celebrate what they believed was promotion to the Bundesliga…



However, Heidenheim's match was not over yet and they scored in extra time to gain promotion to the Bundesliga over Hamburg! pic.twitter.com/8NcTEMFiZV