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Съсипаха Кристиано Роналдо в Португалия, но той затвори устите на хейтърите с голове

25 юни 2026, 16:06 часа 573 прочитания 0 коментара

"Колкото повече провокираш Кристиано Роналдо, толкова повече той се амбицира". Това сподели Симона Маринова - специалният гост в последния епизод на предаването "Точно попадение", посветено на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Според нея Португалия е играла по-организирано срещу Узбекистан, след като беше остро критикувана за представянето си срещу ДР Конго.

"Кристиано беше изолиран"

"В първия мач, според мен, Кристиано беше изолиран даже от своите си хора. Поне от моята си перспектива, гледайки мача. Бяха го затворили така или иначе противниците, но и съотборниците не мисля, че му подаваха достатъчно. Или поне изглеждаше по този начин, сравнявайки с играта на аржентина. И с подаванията, които Меси получава. В този мач може би се бяха мобилизирали малко повече след цялата критика, която отнесоха и от медиите в Португалия", започна Симона.

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Кристиано Роналдо

"Той се амбицира"

"Роналдо леко го съсипаха. Само малко. Той е свиканл обаче. Не си пием всяка сутрин кафето с него, но съм чувала, че е от хората, които колкото повече го провокираш и го хейтиш, той се амбицира толкова повече да ти демонстрира, че не си прав. И съответно да ти затвори устата по правилния начин - чрез играта си. И мисля, че това много допринесе. Не само за него, за целия отбор. Играта им беше по-ралична, спрямо първия мач, който изиграха", завърши Маринова. Повече по темата можете да видите в последния епизод на "Точно попадение" в YouTube:

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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