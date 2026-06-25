"Формулата от Аляска": САЩ разбиха най-голямата опорка на Русия за мирния процес в Украйна (ВИДЕО)

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио разби една от най-големите опорки на режима на Владимир Путин - че по време на срещата между руския диктатор и президента на САЩ Доналд Тръмп на 15 август 2025 г. в Анкъридж, щата Аляска, е било постигнато споразумение по оста Вашингтон-Москва, уреждащо условията за мир в Украйна. Вече почти година високопоставени служители на Руската федерация не спират да говорят за решаване на проблема с "украинската криза" в "духа от Анкъридж", но се оказва, че не е имало никаква подписана сделка.
"В Аляска не беше постигнато споразумение. В Аляска беше отправено предложение. Никога не е ставало въпрос за споразумение", заяви Рубио пред медиите.
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Той увери, че САЩ са готови да поемат отговорността в мирните преговори и да изиграят конструктивна роля за край на войната, която е "изтощаваща" за Европа - точно това била целта на Доналд Тръмп в последната година и половина. Факт е обаче, че администрацията имаше съвсем друг приоритет през последните 4 месеца - Иран.
Marco Rubio on Russia-Ukraine:— Clash Report (@clashreport) June 25, 2026
There was no agreement in Alaska; there was a proposal made in Alaska.
It was never an agreement. pic.twitter.com/BsQALGlMN0
"Духът от Анкъридж" явно се оказа наистина дух
Кремъл не спира да цитира т.нар. "формула от Анкъридж" - уж договорка между САЩ и Русия за мирния процес в Украйна, но след срещата между Тръмп и Путин в Аляска не бяха представени никакви писмени документи, нито бяха направени официални изявления относно някакво споразумение.
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Това обаче не попречи на Русия да използва "формулата от Анкъридж" за пропагандни цели, притискайки западните съюзници на Украйна и самия Киев в психологическо отношение. Например през февруари външният министър Сергей Лавров каза, че Кремъл е приел предложението на САЩ относно Украйна, направено в Анкъридж, но не уточни какво е това предложение. Каза само, че ако „подходим към него като мъже“, проблемът трябва да бъде решен.
Лавров добави, че след срещата в Аляска, която се състоя на 15 август 2025 г., Русия и САЩ трябвало да се придвижат към широко сътрудничество, но на практика станало точно обратното. „Самите САЩ сега не са подготвени да приложат предложенията си относно Украйна, направени в Анкъридж“, твърдеше Лавров, без да посочва причините за този обрат в събитията.
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Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said the United States is not ready to follow through on its proposals on Ukraine made in Anchorage.— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 9, 2026
He said Washington continues sanctions pressure on Russia and described it as an economic war, accusing the US of trying to force partners… pic.twitter.com/4Dg6QbHuca
Според изявленията на руските официални лица предложенията вероятно са включвали възстановяване на икономическото партньорство между Русия и САЩ с нови проекти. Москва е давала да се разбере, че това трябва да бъде обвързано с мирното споразумение.
Наскоро съветникът на Путин Юрий Ушаков заяви, че Русия не очаквала изпълнението на "споразуменията от Анкъридж", а победа във войната. Той добави, че една от страните не е успяла да изпълни споразуменията, постигнати в Аляска по време на преговорите между Тръмп и Путин, визирайки САЩ, но без да дава допълнителни подробности.
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Advisor to Putin buried the achievements of the Anchorage meeting— NEXTA (@nexta_tv) June 21, 2026
Yuri Ushakov said that Russia is not expecting the implementation of the Anchorage agreements, but victory in the war.
He added that one of the parties was unable to fulfill the agreements reached in Alaska… pic.twitter.com/cwq4L6nyxZ