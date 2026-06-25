Ганайски вещер прокле Хари Кейн и Англия

"Нямаше ден Хари Кейн, значи си е свършил работата ганайският вещер". Това заяви Бойко Димитров в най-новия епизод на предаването "Точно попадение", посветено на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Водещият Иво Вецев въведе темата с ганаеца, който е проклел Хари Кейн да не играе добре срещу африканската страна. А извън нея, Бойко обърна внимание на добрата игра на Гана. Джем Юмеров също се включи, като отличи добре подредената защита на ганайците.

"Нямаше ден Хари Кейн"

"Ганайският вещер Нана Кваку Бонсам е направил всичко по силите ис Хари Кейн в този двубой да е неузнаваем. И като че ли неговите заклинания са дали ефект, защото Кейн изпусна, може би, най-чистото положение за Англия", започна темата Иво Вецев. "Нямаше ден Хари Кейн, значи човекът от Гана си е свършил работата. Шегата на страна, ганайците изиграха хубав мач, здрав отбор. За първи път, мисля че Томас Партей игра за тях, тъй като нямаше право да влиза в Канада. Той си е стълб на ганайците. Те си свършиха работата и сега стискат палци да продължат напред", добави Бойко.

Още: Звезда на Бразилия се изравни с Меси и неочаквания герой на Германия на Мондиал 2026

"Ганайците бързо се прегрупираха в защита"

Джем Юмеров също се включи: "Англичаните имаха срещу себе си един отбор, който е добре подреден в отборана, окомплектован. През цялото време много бързо пренасяше от ляво надясно. Англичаните пробваха диагонални подавания, но просто ганайците бързо се прегрупираха в защита. Тук е моментът да кажем, че това е един от четирите отбора с по две сухи мрежи до сега на Световното. Англия не игра срещу слаб отбор в защита. И нещо друго - Хари Кейн през първото полувреме беше тотално изолиран". Повече по темата можете да видите в най-новия епизод на "Точно попадение" в YouTube:

Още: Байерн договори халф, който прави фурор на Мондиал 2026