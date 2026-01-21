Лайфстайл:

Гол по гол до №1000: Роналдо бележи, Ал Насър бие

21 януари 2026, 23:30 часа 323 прочитания 0 коментара
Гол по гол до №1000: Роналдо бележи, Ал Насър бие

Суперзвездата на световния футбол Кристиано Роналдо се доближава до заветния гол №1000. Португалският нападател реализира попадение при успеха на Ал Насър с 2:1 при визитата на Дамак в двубой от 17-ия кръг на саудитския елит. Така "жълто-сините" си върнаха на второто място в класирането със своя актив от 37 точки, колкото има и третият Ал-Ахли, но с по-лоша голова разлика, докато лидерът Ал-Хилал е с 41 пункта.

Роналдо с гол №960

Гостите започнаха добре срещата. Още в петата минута Абдулрахман Гареб финтира противник и стреля елегатно за 1:0. В 31-вата минута гол на Рияд Шарахили бе отменен заради засада. До почивката Жоао Феликс пропусна чисто положение. Младият португалец шутира в напречния стълб. В 50-ата минута той се реваншира с асистенция.

Феликс подаде на Роналдо, а 40-годишният нападател се разписа с удар отблизо. В 68-ата минута минута домакините съумяха да намалят изоставането си чрез гол с глава на Джамал Харкас при центриране от корнер. В 83-тата минута още един гол на Роналдо бе отменен заради засада. Дамак пък е на 15-ата позиция точно над зоната на изпазащите със своите 11 точки.

Междувременно вестник “Correio da Manha” съобщи, че статуята на Кристиано Роналдо в родното място на суперзвездата - остров Мадейра, е била подпалена. Статуята в град Фуншал се намира в близост до музея на португалеца в родното му място. Палежът бе извършен от неидентифициран мъж, който е публикувал видеоклип в социалните мрежи с деянието си.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ПРЕДИ ДНИ: Салах закопа Египет, тих Роналдо в 5-голов трилър, Байерн обърна хората на Клоп, ПСЖ сдаде върха и нерви в Серия А

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Кристиано Роналдо Ал Насър
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес