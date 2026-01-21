Гол по гол до №1000: Роналдо бележи, Ал Насър бие

Суперзвездата на световния футбол Кристиано Роналдо се доближава до заветния гол №1000. Португалският нападател реализира попадение при успеха на Ал Насър с 2:1 при визитата на Дамак в двубой от 17-ия кръг на саудитския елит. Така "жълто-сините" си върнаха на второто място в класирането със своя актив от 37 точки, колкото има и третият Ал-Ахли, но с по-лоша голова разлика, докато лидерът Ал-Хилал е с 41 пункта.

Роналдо с гол №960

Гостите започнаха добре срещата. Още в петата минута Абдулрахман Гареб финтира противник и стреля елегатно за 1:0. В 31-вата минута гол на Рияд Шарахили бе отменен заради засада. До почивката Жоао Феликс пропусна чисто положение. Младият португалец шутира в напречния стълб. В 50-ата минута той се реваншира с асистенция.

Keep pushing, keep believing, keep fighting. 🟡🔵 pic.twitter.com/pQlREgnlpO — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 21, 2026

Феликс подаде на Роналдо, а 40-годишният нападател се разписа с удар отблизо. В 68-ата минута минута домакините съумяха да намалят изоставането си чрез гол с глава на Джамал Харкас при центриране от корнер. В 83-тата минута още един гол на Роналдо бе отменен заради засада. Дамак пък е на 15-ата позиция точно над зоната на изпазащите със своите 11 точки.

Междувременно вестник “Correio da Manha” съобщи, че статуята на Кристиано Роналдо в родното място на суперзвездата - остров Мадейра, е била подпалена. Статуята в град Фуншал се намира в близост до музея на португалеца в родното му място. Палежът бе извършен от неидентифициран мъж, който е публикувал видеоклип в социалните мрежи с деянието си.

