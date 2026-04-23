Кошмар за Барселона и Испания: Ламин Ямал е аут до края на сезона, участието му на Мондиал'26 е под въпрос

Травмата на голямата звезда на испанския национален отбор Ламин Ямал в подколянното сухожилие на левия крак е потвърдена след първоначалните прегледи, съобщи страницата forblaugrana в социалната мрежа Инстаграм. Очаква се той да се подложи на допълнителни тестове, за да се определи колко дълго ще отсъства от игра, се казва още в съобщението. Ясно е, че има разкъсване, но колко точно е сериозно то, ще стане ясно по-късно днес или утре сутринта.

Звездата на каталунците е с разкъсване на подколянното сухожилие

🚨🚨| BREAKING: Initial examinations of Lamine Yamal suggest a tear, which would rule him out of La Liga and put his participation in the start of the World Cup in jeopardy.



Further tests will be carried out on Thursday to determine the full extent of the injury.… pic.twitter.com/2UH4blIlD6 — CentreGoals. (@centregoals) April 22, 2026

Ямал се контузи при изпълнението на дузпата вчера, донесла успеха на Барселона с 1:0 над Селта Виго в испанското първенство. Той се свлече на земята след като отбеляза, а докато стискаше болното място, лекарят на отбора Рикард Пруна бързо поиска смяна. Но независимо колко незначителна е тя, ако има разкъсване - както изглежда - е много вероятно Ямал да не играе отново за Барса този сезон.

Това означава, че решението и на Барселона, и на самия футболист ще бъде насочено единствено към Световното първенство, което ще започне след около 50 дни и реално предпазливостта е от първостепенно значение в момента.

Загубата на Ямал е голям удар за Барса в момента, в който те се борят за титлата в Ла Лига. Старши треньорът Ханси Флик е лишен от най-опасния си футболист и основен източник на проблеми за противниците. Отсъствието му ще се усети най-остро в предстоящото Ел Класико срещу Реал Мадрид на 10 май – мач, който можеше да поднесе и титлата на каталунците. Но добрата новина е, че Барселона има варианти и без него. През сезон 2025/26 спечелиха почти всеки мач, който той пропусна - срещу Валенсия, Хетафе, Овиедо, Нюкасъл и Славия Прага - губейки само в Севиля. През миналата година тимът се затрудняваше повече без него.

