Войната в Украйна:

Кошмар за Барселона и Испания: Ламин Ямал е аут до края на сезона, участието му на Мондиал'26 е под въпрос

23 април 2026, 10:36 часа 699 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Травмата на голямата звезда на испанския национален отбор Ламин Ямал в подколянното сухожилие на левия крак е потвърдена след първоначалните прегледи, съобщи страницата forblaugrana в социалната мрежа Инстаграм. Очаква се той да се подложи на допълнителни тестове, за да се определи колко дълго ще отсъства от игра, се казва още в съобщението. Ясно е, че има разкъсване, но колко точно е сериозно то, ще стане ясно по-късно днес или утре сутринта.

Звездата на каталунците е с разкъсване на подколянното сухожилие

Ямал се контузи при изпълнението на дузпата вчера, донесла успеха на Барселона с 1:0 над Селта Виго в испанското първенство. Той се свлече на земята след като отбеляза, а докато стискаше болното място, лекарят на отбора Рикард Пруна бързо поиска смяна. Но независимо колко незначителна е тя, ако има разкъсване - както изглежда - е много вероятно Ямал да не играе отново за Барса този сезон.

Това означава, че решението и на Барселона, и на самия футболист ще бъде насочено единствено към Световното първенство, което ще започне след около 50 дни и реално предпазливостта е от първостепенно значение в момента.

Загубата на Ямал е голям удар за Барса в момента, в който те се борят за титлата в Ла Лига. Старши треньорът Ханси Флик е лишен от най-опасния си футболист и основен източник на проблеми за противниците. Отсъствието му ще се усети най-остро в предстоящото Ел Класико срещу Реал Мадрид на 10 май – мач, който можеше да поднесе и титлата на каталунците. Но добрата новина е, че Барселона има варианти и без него. През сезон 2025/26 спечелиха почти всеки мач, който той пропусна - срещу Валенсия, Хетафе, Овиедо, Нюкасъл и Славия Прага - губейки само в Севиля. През миналата година тимът се затрудняваше повече без него.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров Отговорен редактор
Барселона Испания отбор Ла лига Световно първенство по футбол 2026 Ламин Ямал
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес