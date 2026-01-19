Любопитно:

Грешникът за Мароко във финала на КАФ срещу Сенегал: Сърцето ме боли, извинявам се!

19 януари 2026, 17:58 часа 312 прочитания 0 коментара
Крилото на Реал Мадрид и Мароко Браим Диас се извини на сънародниците си след финала за Купата на африканските нации срещу Сенегал (0:1 продължения). В 90+24-ата минута той пропусна дузпа,, а Сенегал стигна до победата с попадение в продълженията.

Браим Диас благодари на своите фенове за подкрепата

„Сърцето ме боли. Мечтаех за тази титла благодарение на цялата ви любов, всяко съобщение, вашата подкрепа, която ме накара да се чувствам сякаш не съм сам. Борих се с всички сили и най-вече с цялото си сърце. Вчера се провалих и поемам пълна отговорност и се извинявам от все сърце“.

„Ще бъде трудно да се възстановя, защото тази рана няма да заздравее лесно, но ще опитам. Не за себе си, а за всички, които вярваха в мен, и за всички, които страдаха редом с мен. Ще продължа да се движа напред, докато един ден не мога да се отплатя за цялата тази любов и да стана източник на гордост за моя марокански народ“, написа Диас в социалните мрежи.

