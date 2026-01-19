Грешникът за Мароко във финала на КАФ срещу Сенегал: Сърцето ме боли, извинявам се!

Крилото на Реал Мадрид и Мароко Браим Диас се извини на сънародниците си след финала за Купата на африканските нации срещу Сенегал (0:1 продължения). В 90+24-ата минута той пропусна дузпа,, а Сенегал стигна до победата с попадение в продълженията.
Браим Диас благодари на своите фенове за подкрепата
Brahim Diaz statement. ❤️🩹🇲🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2026
My soul hurts. I dreamed of this title thanks to all the love you all gave me, every message, every show of support that made me feel I wasn’t alone. I fought with everything I had, with my heart above all else.
„Сърцето ме боли. Мечтаех за тази титла благодарение на цялата ви любов, всяко съобщение, вашата подкрепа, която ме накара да се чувствам сякаш не съм сам. Борих се с всички сили и най-вече с цялото си сърце. Вчера се провалих и поемам пълна отговорност и се извинявам от все сърце“.
„Ще бъде трудно да се възстановя, защото тази рана няма да заздравее лесно, но ще опитам. Не за себе си, а за всички, които вярваха в мен, и за всички, които страдаха редом с мен. Ще продължа да се движа напред, докато един ден не мога да се отплатя за цялата тази любов и да стана източник на гордост за моя марокански народ“, написа Диас в социалните мрежи.
