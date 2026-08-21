Хулио Веласкес преди мача на Левски: "Груич ще е в групата, и футболистите не знаят кой ще играе"

До момента Левски е безгрешен в Първа лига, като записа 4 победи в 4 мача и е на четвъртото място с пълен актив от 12 точки. "Сините" отложиха дербито със Славия от петия кръг, а сега, в шестия, им предстои домакинство на сензацията от началото на сезона Спартак Варна. Старши треньорът Хулио Веласкес даде пресконференция, на която обясни, че дори футболситите не знаят дали ще има ротации в състава и какви биха били те.

Хулио Веласкес: "Ще вземем решение кои ще играят срещу Спартак"

Ето какво каза Хулио Веласкес: "В процес на подготовка сме за следващия мач. Успяхме да се възстановим от предишния. Няма да е извинение времето, с което разполагаме преди утрешния мач. Няма как да получите отговор какви промени ще направим, защото дори нашите футболисти не го знаят. Утре имаме активация и на нея ще вземем решение кои ще играят срещу Спартак. Нямаме трайно контузени играчи. Клубът потвърди, че мога да разчитам на Груич документално. 100 процента ще попадне в групата за мача.

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"Намираме се в сгъстен цикъл"

Все още не сме взели решение дали ще играе и колко време. Включи се в тренировъчния процес и трупа тренировки. Наясно е, че не е направил нормална подготовка. Намираме се в сгъстен цикъл от мачове и трябва да намерим решение как да включим футболистите. В случай като този на Гриуч много помага професионалното отношение на футболиста. Той пристигна със завидно добър процент мазнини. Притежава добри навици и се грижи за себе си. Той е професионалист. Много съм доволен, че подписахме с толкова отговорен човек и професионалист. Груич ще ни помогне през сезона".

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