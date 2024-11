Испания надделя драматично над Швейцария, Хърватия не се даде на Португалия (РЕЗУЛТАТИ)

Испания постигна драматичен успех с 3:2 над Швейцария в двубой от последния кръг на груповата фаза от Лигата на нациите и завърши на първото място с 16 точки. Йереми Пино откри резултата в 32-рата минута. След почивката Жоел Монтейро възстанови паритета. Малко по-късно Браян Гил върна преднината на "Ла Роха".

Пет минути преди да изтече редовното време Анди Зечири изравни от дузпа. В продълженията на мача Браян Зарагоза оформи крайния резултат с точно изпълнение от бялата точка. Швейцарците финишират на последна позиция с 2 пункта. Дания е втора с 8 точки, а Сърбия - трета с 6.

В сблъсък от друга група Хърватия и Португалия завършиха 1:1. Жоао Феликс откри през първата част за "мореплавателите", а активните "шахматисти" стигнаха до точката благодарение на попадение на Йошко Гвардиол. Иберийците оглавиха групата с 14 пункта. Лука Модрич и компания са на второ място с 8 - 1 пред третия Шотландия. На дъното е Полша с 4 точки.

група А1:

Полша – Шотландия - 1:2

Хърватия – Португалия - 1:1

група А4:

Испания – Швейцария - 3:2

Сърбия – Дания - 0:0

група С2:

Косово – Литва – 1:0

Румъния – Кипър – 4:1

група С3:

България – Беларус – 1:1

Люксембург – Северна Ирландия – 2:2

група D1:

Лихтенщайн - Сан Марино – 1:3

Portugal 🇵🇹 and Croatia 🇭🇷 both qualify for the quarter-finals with a draw 🤝 pic.twitter.com/F0mt8BgAEA