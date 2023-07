Изненада: Емблематичен футболист се сбогува с Манчестър Юнайтед

Договорът на футболиста изтече на 30 юни. Въпреки продължилите преговори за нов контракт, двете страни не съумяха да се споразумеят. От ръководството на "червените дяволи" също потвърдиха раздялата с емблематичния си играч, който бе закупен от Атлетико Мадрид през 2011 година. По всяка вероятно Де Хеа ще бъде заменен под рамките на вратата от Андре Онана, който понастоящем е в редиците на Интер.

Ето какво написа испанецът:

"Искам да изпратя прощално писмо до всички привърженици на Манчестър Юнайтед. Бих искал да изразя своята непоколебима благодарност и признателност за любовта от последните 12 години. Постигнахме много, откакто моят скъп сър Алекс Фъргюсън ме доведе в този клуб. Изпитвах невероятна гордост всеки път, когато обличах тази фланелка, за да водя защитата на отбора, да представлявам тази институция - най-големия клуб в света.

Това беше чест, която се оказва само на няколко футболисти в света. Периодът ми тук беше незабравим и успешен. Когато напуснах Мадрид, не мислех, че ще постигнем това, което направихме заедно. Сега е подходящият момент да предприема ново предизвикателство и да попадна отново в нова среда. Манчестър винаги ще бъде в сърцето ми, Манчестър ме е оформил и никога няма да ме напусне", гласеше съобщението на Де Хеа в социалните мрежи.

I just wanted to send this farewell message to all Manchester United supporters.



I would like to express my unwavering gratitude and appreciation for the love from the last 12 years. We’ve achieved a lot since my dear Sir Alex Ferguson brought me to this club. I took incredible… pic.twitter.com/6R7ezOEf1E