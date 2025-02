Изненадващ трансфер: Серхио Рамос поема към екзотична дестинация

Бившата звезда на Реал Мадрид, ПСЖ и националния отбор на Испания Серхио Рамос най-накрая си намери отбор. Централният защитник ще продължи кариерата си в доста екзотична дестинация. Според трансферния гуру Фабрицио Романо 38-годишният бранител ще подпише договор с мексиканския гранд Монтерей. По думите му двете страни вече са парафирали предварителен контракт като в следващите дни Рамос ще пътува за Мексико, за да финализира сделката.

Както е известно, Серхио Рамос е без отбор през лятото. За последно той носи екипа на тима, от който тръгна за големия футбол – Севиля. Договорът му с андалусийците обаче изтече през лятото и той не получи предложение за неговото подновяване. Очакваше се испанецът да сложи край на бляскавата си кариера, но в крайна сметка той е решил, че има какво още да даде на футбола.

🚨🇲🇽 Sergio Ramos to Rayados, here we go! Pre-contract signed today, he’s set to travel to Mexico for formal steps.



After Sevilla chapter, Ramos will play in Mexican league as he joins on free transfer. pic.twitter.com/WP1msnZLrB