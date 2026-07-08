В задънена улица: Не отстраниха Емилия Русинова, поискаха й писмено становище, но без срок

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като шеф на Софийската градска прокуратура и въобще като прокурор. Това пише lex.bg. Колегията реши първо да изпрати предложението на министъра на Емилия Русинова за писмено становище, срок за това обаче не беше определен. Беше решено, че ако Русинова желае, ПК на ВСС ще я изслуша на “следващо заседание“, т.е. не е определено точно кога. Искането на министър Найденов се казва, че при образувано дисциплинарно производство срещу нея с искане за освобождаване от длъжност, Русинова би могла да упражни правомощията си и да повлияе на прокурорите и следователите както от СГП, така и от СРП. Още: Удар по СГП: Правосъдният министър поиска отстраняването на Емилия Русинова

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Достъпът ѝ до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към воденото дисциплинарно производство, се могивира министърът.

Ново правомощие на министъра

Само ден, след като влязоха в сила последните промени в Закона за съдебната власт, правосъдният министър се възползва от едно свое ново правомощие и поиска ПК на ВСС да отстрани Емилия Русинова не само от длъжността градски прокурор на София, но и като прокурор. Поводът – срещу нея има образувано дисциплинарно производство. Още: Освен Сарафов и Емилия Русинова да си ходи: Призив на "Продължаваме промяната"

Припомняме, че предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу Русинова с искане за нейното освобождаване от системата беше внесено от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов, но поддържано пред ПК на ВСС и от министър Николай Найденов. То е свързано с данни от МВР за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател и лобист Петьо Петров-Еврото. Още: Прокурор Емилия Русинова отговаря има ли разследвания срещу... Емилия Русинова