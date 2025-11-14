Любопитно:

Жестът, с който Роналдо закопа Португалия (ВИДЕО)

14 ноември 2025, 11:08 часа

В четвъртък, 13 ноември, Португалия на Кристиано Роналдо загуби с 0:2 четвъртия си мач от квалификациите за Световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико. „Мореплавателите“ паднаха от Ирландия при гостуването си на стадион „Авива“. Домакините реализираха и двата си гола в първата част чрез Трой Парът, а суперзвездата на Португалия Роналдо изобщо не помогна на страната си, като си изкара червен картон в 61-вата минута.

Роналдо разби носа на Дара О‘Шей, с което си изкара червен картон

Португалия доминираше през почти цялото време, като завърши мача с 72% притежание на топката и цели 14 отправени удара, от които само 3 точни. При една атака на „мореплавателите“, малко след изтичането на един час игра, Роналдо се сблъска с Дара О‘Шей в борба за надмощие в наказателното поле. Португалецът удари с лакът защитника и дори разкървави носа му.

Кристиано Роналдо

Роналдо се присмя на О‘Шей, но публиката му го върна

Съдията първоначално даде жълт картон на Роналдо, но беше извикат, за да преразгледа ситуацията с ВАР. През това време суперзвездата подразни феновете на домакините с жест, който осмиваше О‘Шей. Малко след това съдията се върна и замени жълтия картон с червен, а публиката мигновено върна жеста на Роналдо. След тази загуба Португалия остава на първо място в групата с 10 точки, но е само на 2 пред втория Унгария и на 3 пред третия Ирландия.

