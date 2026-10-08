Жозе Моуриньо захапа Ман Сити: "Ще сме късметлии, ако сме живи, когато се вземе решение"

Мениджърът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо изказа мнението си по сагата с Манчестър Сити и обвиненията срещу клуба за нарушаване на правилата за финансов феърплей на Висшата лига. Наскоро "гражданите" бяха признати за виновни за 114 от общо 115 обвинения, но присъдата не е окончателна, тъй като те се възползват от правото си да обжалват. Моуриньо сподели, че предпочита да "се посмее" по отношение на ситуацията.

Жозе Моуриньо: "Трябва да имаме късмета да сме живи"

Ето какво каза Специалния пред "Кориере дело спорт": "Предпочитам малко да се посмея малко, защото мисля, че всичко това ще има своя край. Ще има край. Но ние двамата (с журналиста - бел. ред.), които сме около 60-годишни, трябва да имаме късмета да сме живи, когато бъде произнесено окончателното решение. Защото сега ще има присъда, а след година ще има обжалване". Самият Жозе Моуриньо може да бъде печеливш при евентуално отнемане на титлите на Манчестър Сити. Когато беше начело на Манестър Юнайтед, той завърши втори след "гражданите" във Висшата лига през сезон 2017/18.

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Реал Мадрид записа 6 победи

От началото на сезона, Реал Мадрид записа 5 победи и 2 загуби в 7 мача от Ла Лига под ръководството на Жозе Моуриньо. "Кралете" вкараха 18 гола и допуснаха 8. Това ги поставя на четвърто място във временното класиране на испанския елит. А в Шампионска лига "белите" записаха победа с 2:1 над италианския шампион Интер в първия мач от основната фаза.

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