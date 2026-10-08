Детето чудо на Реал Мадрид иска да напусне "Бернабеу" тази зима

Бъдещето на един от перспективните играчи на Реал Мадрид в клуба отново е под въпрос. Бразилският талант Ендрик обмисля да напусне, след като не успява да си осигури игрово време на "Сантяго Бернабеу" и под ръководството на Жозе Моуриньо. Въпреки изключително успешния си престой в Лион през миналия сезон, бразилецът се оказа изключен от състава в испанската столица през този сезон.

Ендрик може да напусне Реал Мадрид през зимния трансферен прозорец

Ендрик се радваше на изключително продуктивен период под наем в Лион през втората половина на сезон 2025/26. Бразилецът допринесе за 16 гола в 21 мача във всички турнири, отбелязвайки 8 попадения и 8 асистенции. Впечатляващата му форма във Франция му помогна да постигне основната си цел - да си осигури място в състава на Бразилия на Мондиал 2026. Въпреки това 20-годишният играч се надяваше да получи повече възможности при завръщането си в Мадрид. Това обаче така и не се случи. Младият нападател е ограничен до резервната скамейка, като от началото на текущия сезон е записал едва четири минути игра в Ла Лига.

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Клубове от Серия А са фаворити за Ендрик

Тъй като игровото му време е практически нулево, всичко сочи към поредно временно напускане за Ендрик тази зима. Бразилецът осъзнава необходимостта да излезе от настоящата си безизходица и е приел перспективата за преотстъпване през януари. Макар Лион да е отворен за нова сделка и Астън Вила да е проявил интерес, италианските клубове засега водят в надпреварата. Рома и Милан са начело, като "росонерите" се очертават като ясни фаворити. Според "La Gazzeta delo Sport" Ендрик е определил Милан като предпочитаната си дестинация, ако напусне Мадрид.

Ако не напусне, пред Ендрик остава изключително трудната задача да си пробие път в титулярния състав на "кралете". Отборът вече разполага с изобилие от елитни атакуващи таланти, сред които Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор, Джуд Белингам, Арда Гюлер, Брахим Диас и контузеният в момента Родриго. Освен това миналото лято Реал се подсили в предни позиции с Ян Диоманде и Карлос Еспи. Когато треньорът Моуриньо се налага да ротира нападателите си или да търси голове в края на мача, той последователно дава предимство на Еспи.

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