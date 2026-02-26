Спорт:

Кой срещу кого в Шампионска лига: Ето как изглеждат възможните 1/8-финални двойки

26 февруари 2026, 9:47 часа 241 прочитания 0 коментара
След като в сряда се изиграха последните мачове от плейофите за влизане в елиминационната фаза на Шампионска лига, вече се изясниха и възможните двойки на 1/8-финалите. Най-големият сблъсък се очертава за действащия шампион Пари Сен Жермен. Парижани, които отстраниха Монако в плейофите, очакват на 1/8-финалите сблъсък срещу испанския колос Барселона или английския гранд Челси.

Действащият европейски шампион ПСЖ има най-тежки потенциални съперници

Най-успешният клуб в Шампионска лига Реал Мадрид пък ще се надява да избегне Манчестър Сити на Пеп Гуардиола, като другата опция е Спортинг Лисабон. "Кралете" вече играха с португалски съперник - в лицето на Бенфика, който първо ги принуди да минат през плейофи, а след това се опита да ги спре в плейофите, но неуспешно. Друг испански тим - Атлетико Мадрид, също очаква английски съперник: или Ливърпул, или Тотнъм.

Ето и възможните двойки на 1/8-финалите в Шампионска лига:

  • ПСЖ — Барселона / Челси
  • Галатасарай — Ливърпул / Тотнъм
  • Реал Мадрид — Спортинг Л / Манчестър С
  • Аталанта — Арсенал / Байерн
  • Нюкасъл — Челси / Барселона
  • Атлетико М — Тотнъм / Ливърпул
  • Бодьо/Глимт — Манчестър С / Спортинг
  • Байер Л — Байерн / Арсенал

Жребият за 1/8-финалите в Шампионска лига ще бъде изтеглен на 27 февруари от 13:00 часа българско време, а мачовете ще се изиграят в средата на месец март.

