Кой срещу кого в Шампионска лига: Ето как изглеждат възможните 1/8-финални двойки

След като в сряда се изиграха последните мачове от плейофите за влизане в елиминационната фаза на Шампионска лига, вече се изясниха и възможните двойки на 1/8-финалите. Най-големият сблъсък се очертава за действащия шампион Пари Сен Жермен. Парижани, които отстраниха Монако в плейофите, очакват на 1/8-финалите сблъсък срещу испанския колос Барселона или английския гранд Челси.

Действащият европейски шампион ПСЖ има най-тежки потенциални съперници

Най-успешният клуб в Шампионска лига Реал Мадрид пък ще се надява да избегне Манчестър Сити на Пеп Гуардиола, като другата опция е Спортинг Лисабон. "Кралете" вече играха с португалски съперник - в лицето на Бенфика, който първо ги принуди да минат през плейофи, а след това се опита да ги спре в плейофите, но неуспешно. Друг испански тим - Атлетико Мадрид, също очаква английски съперник: или Ливърпул, или Тотнъм.

Ето и възможните двойки на 1/8-финалите в Шампионска лига:

ПСЖ — Барселона / Челси

Галатасарай — Ливърпул / Тотнъм

Реал Мадрид — Спортинг Л / Манчестър С

Аталанта — Арсенал / Байерн

Нюкасъл — Челси / Барселона

Атлетико М — Тотнъм / Ливърпул

Бодьо/Глимт — Манчестър С / Спортинг

Байер Л — Байерн / Арсенал

Жребият за 1/8-финалите в Шампионска лига ще бъде изтеглен на 27 февруари от 13:00 часа българско време, а мачовете ще се изиграят в средата на месец март.

