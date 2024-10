Кошмар за Ливърпул: Основен играч аут задълго, пропуска дербитата с Арсенал и Челси

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот получи кошмарна новина, след като днес стана ясно, че един от основните футболисти на тима ще е аут за дълъг период от време. Става въпрос за титулярния вратар на мърсисайдци – Алисон Бекер. Това съобщиха медиите на Острова.

Бразилският страж получи контузия в двубоя с Кристъл Палас през уикенда. Той премина обстойни медицински прегледи, които са показали, че той ще трябва да се възстановява повече от месец. Очаква се Алисон да се завърне в игра чак след следващата пауза за националните отбори, която е в средата на ноември.

Alisson Becker has sustained a hamstring injury and is not expected to return until after the next international break ❌ pic.twitter.com/X8zePNtP3e