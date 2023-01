"Кошмарът" на Клоп детронира Ливърпул с хладнокръвен гол в 92' (ВИДЕО)

След половин час игра Харви Елиът даде аванс на мърсисайдци, възползвайки се от асистенция на Мохамед Салах. Девет минути по-късно обаче Брайтън успя да върне едно попадение, след като Люис Дънк се разписа във вратата на Алисон Бекер.

Harvey Elliott just delivers in the #EmiratesFACup 😍 #EmiratesFACup pic.twitter.com/TDtISryxYK

През втората част Брайтън продължи да бъде по-агресивен в предни позиции, докато Ливърпул по-скоро изчакваше своите шансове на контраатаки. В продължението на мача обаче Еступинан намери Митома в наказателното поле, а той хландокръвно си осигури пространство за стрелба, за да вкара.

Цял мач за Ливърпул изигра новото попълнение Коди Гакпо, който все още е в търсене на дебютен гол. Като резерва пък се появи Дарвин Нунес, но и той не помогна на отбора на Юрген Клоп да се справи с Брайтън.

Брайтън пък започва да се превръща в кошмар за немския специалист. Само преди две седмици "чайките" разгромиха Ливърпул с 3:0 във Висшата лига. Тимът взе точка от мърсисайдци и на "Анфийлд" през октомври.

OH. MY. WORD.@kaoru_mitoma with a late stunner for @OfficialBHAFC 🤯#EmiratesFACup pic.twitter.com/R6bfaXSGVW