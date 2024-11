Легенда на Ливърпул скастри Салах: Той е егоист

Легендарният защитник на Ливърпул Джейми Карагър не скри, че е много разочарован от интервюто, което даде Мохамед Салах след мача със Саутхемптън. Той определи египетското крило като егоист и каза, че трябва да се фокусира върху спечелването на Висшата лига. Всичко това идва след интервюто на Салах, в което казва, че е повече извън клуба, отколкото вътре.

След пристигането си през 2017 година Мохамед Салах се превърна в емблема на Ливърпул със своите 223 гола и 99 асистенции с червената фланелка. В последните няколко месеца обаче силно се спекулира, че той се намира на изхода на „Анфилд“. С изтичащ договор след 7 месеца и видимо неразбирателство между него и ръководството, все по-вероятно изглежда от догодина да видим Салах в друг отбор.

Също малко повече от половин година от договорите остават и на още две от звездите на мърсисайдския гранд. Става въпрос за колоса в зашита Върджил ван Дайк и местното момче Трент Александър-Арнолд. До момента Ливърпул върви доста добре в класирането, като се намира на пъро място с 8 точки аванс пред втория Манчестър Сити.

Според легендарния защитник коментарите на Салах в интервюто след мача със Саутхемптън са били ненужни и егоистични, предвид наближаващата много тежка програма за Ливърпул. Тимът трябва последователно да се изправи срещу Реал Мадрид и Манчестър Сити.

"В момента има голяма разлика между това, което отборът може да предложи и това как се оценява самият футболист, независимо дали става въпрос за възнаграждение или продължителност на договора. Затова и не му бива предлаган нов договор. Аз високо оценявам Салах и го нареждам в топ 5 на най-добрите играчи в Ливърпул. Надявам се двете страни да се споразумеят по средата, но ако не, отборът ще продължи и без него", каза Карагър.

До момента Мохамед Салах има 12 гола и 10 асистенции във всички турнири, като не веднъж е спасявал отбора си от загуба на точки и се е показвал във важните моменти. Това е осмият сезон на Салах в клуба и несъмнено той се е доказал като една от най-легендарните фигури на Ливърпул.

Автор: Матео Момин

"I am very disappointed with Mo Salah" 😯@Carra23 was not impressed with Mohamed Salah's interview after Liverpool's trip to Southampton. pic.twitter.com/Ny55o19yAm