Легенда на Ливърпул вече избра новия си отбор, но при едно условие

Една от легендите на Ливърпул в модерната история на клуба Анди Робъртсън обяви, че ще напусне отбора лед 9 години на “Анфийлд“. Той беше основна част от възраждането на тима под ръководството на Юрген Клоп и спечели всичко, което можеше да спечели с Ливърпул. Според италианския журналист Фабрицио Романо Робъртсън се е разбрал с новия си отбор – Тотнъм, но при условие, че “шпорите“ останат във Висшата лига.

Анди Робъртсън се е разбрал с Тотнъм

Анди Робъртсън беше свързван с трансфер в Тотнъм още през зимния трансферен прозорец в началото на 2026 г., но той избра да остане в Ливърпул, за да завърши 9-годишния си престой на “Анфийлд“ подобаващо. От клуба обявиха официално, че той ще напусне след края на сезона, когато изтича договора му. Робъртсън ще бъде съсредоточен върху това Ливърпул да завърши сезона си по възможно най-добрия начин, но явно вече мисли и за бъдещето си.

Робъртсън ще премине в Тотнъм при едно условие

Според Романо шотландецът се е разбрал за личните си условия с Тотнъм, но все още няма подписани документи с отбора от Северен Лондон. Италианецът добавя, че Робъртсън ще се присъедини към “шпорите“ само при условие, че те не изпаднат от Висшата лига. В момента те са в зоната на изпадащите с 30 точки от 31 изиграни мача. пред тях са Уест Хям и Нотингам Форест с 32 точки и Лийдс с 32. “Чуковете“ обаче са изиграли и мач повече. Селтик, от чиято школа излиза Робъртсън, също е в сметките за евентуален негов нов отбор.

