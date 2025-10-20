Легенди на Висшата лига призоваха Арне Слот да извади двама титуляри от състава си

Името на Мохамед Салах винаги е било синоним на голове и лидерство в Ливърпул, но от началото на сезона предизвика дебати. Египтянинът е записал три гола и три асистенции през настоящата кампания, но като цяло представянето му е под очакванията. Той дори бе заменен по време на загубата от Манчестър Юнайтед. Формата на Салах предизвика една от най-уважаваните легенди на мърсисайдци Джейми Карагър да заяви, че египтянинът вече не трябва да има гарантирано място в стартовите единадесет.

Карагър смята, че Салах не трябва да бъде титуляр

В интервю за "Sky Sports" бившият защитник обясни, че Салах не трябва да бъде в една графа с Върджил ван Дайк, що се отнася до сигурното му пускане в игра. "Мисля, че сме достигнали момент, в който Салах не трябва да има гаранция, че ще започва всеки мач", категоричен е Карагър. Бившият защитник на Ливърпул добави, че възрастта и моментната форма трябва да имат значение за решенията на треньора. "Дали ще му хареса? Вероятно не. Но когато достигнеш определена възраст, трябва да го разбереш - особено когато не играеш добре. Различно е, ако вкараш гол и те отстранят. Но точно сега не мисля, че Мо може да се оплаче, ако го оставят на пейката за няколко мача."

Рууни: Исак не заслужава да е титуляр за сметка на Екитике

Междувременно легендарният нападател на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни критикува друг играч на Ливърпул след загубата на мъсисайдци от бившия му тим. Според него рекордната покупка на "Анфийлд" - Александър Исак, не заслужава да бъде титуляр пред Уго Екитике. 25-годишният шведски национал е отбелязал един гол, и то в Купата на лигата, в седем участия във всички турнири. Неделното поражение от Юнайтед беше третият му пореден старт във Висшата лига без отбелязан гол. Междувременно неговият съотборник Екитике, който беше резерва срещу "червените дяволи", е отбелязал четири гола за Ливърпул, като три от тях са във Висшата лига.

"Не бих играл с Исак, той не изглежда готов, откакто дойде от Нюкасъл", каза Рууни в предаването "Шоуто на Уейн Рууни". "Той не е тренирал, не е имал предсезонна подготовка. Това е толкова важно. Докато Нюкасъл тренираше, той сигурно е седял вкъщи и е звънял на агента си по шест часа на ден, опитвайки се да се премести. Много е трудно, когато нямаш предсезонна подготовка. Той може да е правил нещата сам, но плаща цената за това. На базата на представянето си той не заслужава да играе пред Екитике."

Поражението от Манчестър Юнайтед беше четвъртата поредна загуба на Ливърпул във всички турнири, като за първи път те претърпяват такава серия от ноември 2014 г. насам. Мърсисайдци не са допускали подобни резултати от над 10 години.