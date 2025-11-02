Любопитно:

Ливърпул се събуди от кошмара, Челси надви Тотнъм и завърза битката в топ 4 на Висшата лига

Ливърпул прекъсна серията си от 4 поредни загуби във Висшата лига. В двубой от десетия кръг на английското първенство мърсисайдци надвиха с 2:0 Астън Вила. На "Анфийлд" точни за домакините бяха Мохамед Салах и завърналият се на терена Райън Гравенберх. Така отборът на Арне Слот събра 18 точки на третата позиция. Толкова има и вторият Борнемут, който е с мач по-малко. "Виланите", които уцелиха две греди през първата част, са 11-и с 15 пункта.

Ливърпул победи Астън Вила

По-рано през деня Челси спечели много важна победа при гостуването си на Тотнъм с 1:0. Победното попадение за "сините" вкара Жоао Педро в 34-тата минута. Тогава "шпорите" сбъркаха два пъти последователно при изнасянето на топката, Мойзес Кайседо подаде на свободния бразилец, който се разписа отблизо с плътен удар по въздух в десния ъгъл.

Лукас Бергвал от Тотнъм се контузи още в началото на мача и бе сменен от Шави Симонс. В добавеното време на първата част Мохамед Кудус от домакините нанесе точен удар, но ми липсваше сила и бе спрян от вратаря на гостите Роберт Санчес.

След почивката Челси бе по-близо до втори гол, като пропуски направиха Енцо Фернандес и Педро Нето. В добавеното време на мача Джейми Гитънс направи голям пропуск за Челси, останал сам срещу вратаря, а веднага след това Викарио спаси узар на Жоао Педро. Така Челси се изравни с Тотнъм, като и двата тима имат по 17 точки и са в Топ 4 на класирането. Толкова имат още Манчестър Юнайтед и Съндърланд.

Джем Юмеров
